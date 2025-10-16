Streik bei Umweltdiensten

Von: Ivd

Bozen – Wegen eines landesweiten Streiks der Umweltbediensteten ist in Bozen und Leifers morgen mit Beeinträchtigungen bei der Müllabfuhr, der Straßenreinigung und an den Recyclinghöfen zu rechnen.

Wie die SEAB AG mitteilt, wird versucht, die wichtigsten Dienste aufrechtzuerhalten und ausgefallene Sammlungen so rasch wie möglich nachzuholen. Dennoch könne es zu Verzögerungen und unregelmäßigen Abholungen kommen.

Das Unternehmen bittet die Bürger um Verständnis und empfiehlt, Abfälle nach Möglichkeit erst nach Ende des Streiks bereitzustellen.