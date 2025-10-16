Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Streik bei Umweltdiensten
Bozen und Leifers müssen mit Ausfällen rechnen

Streik bei Umweltdiensten

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 13:36 Uhr
Müll trennen
SEAB
Von: Ivd

Bozen – Wegen eines landesweiten Streiks der Umweltbediensteten ist in Bozen und Leifers morgen mit Beeinträchtigungen bei der Müllabfuhr, der Straßenreinigung und an den Recyclinghöfen zu rechnen.

Wie die SEAB AG mitteilt, wird versucht, die wichtigsten Dienste aufrechtzuerhalten und ausgefallene Sammlungen so rasch wie möglich nachzuholen. Dennoch könne es zu Verzögerungen und unregelmäßigen Abholungen kommen.

Das Unternehmen bittet die Bürger um Verständnis und empfiehlt, Abfälle nach Möglichkeit erst nach Ende des Streiks bereitzustellen.

Bezirk: Bozen, Überetsch/Unterland

Bezirke

Bozen, Überetsch/Unterland

