Strom und Gas: Südtiroler müssen am meisten blechen

Bozen – Das Preisvergleichsportal Facile.it hat den Taschenrechner ausgepackt und die Ausgaben für Strom- und Gas in Italien im Jahr 2023 analysiert.

Unterm Strich kommt man bei Facile.it zum Ergebnis, dass die Bürgerinnen und Bürger von Südtirol für Energie am tiefsten in die Tasche greifen mussten. Durchschnittlich hat 2023 eine Familie in der Region Trentino-Südtirol 1.651 Euro für Strom und Gas ausgegeben.

Was den Stromverbrauch angeht, hat eine Südtiroler Familie im Schnitt 2.505 kWh konsumiert und dafür 808 Euro ausgegeben. In Trient waren es 1.973 kWh bei 636 Euro. Gerechnet wurde hier mit den Preisen des geschützten Tarifs. Der italienweite Schnitt lag bei 770 Euro.

Auch beim Gas gab es für Südtirolerinnen und Südtiroler italienweit die happigste Rechnung. Festzuhalten sei laut dem Vergleichportal, dass die Kosten für Energie im Vergleich zu 2022 im darauffolgenden Jahr um rund ein Drittel zurückgegangen sind.

“Im Jahr 2023 haben wir bereits niedrigere Rechnungen als zuvor gesehen. Für 2024 sehen wir gute Anzeichen für noch günstigere Rohstoffkosten. Das bedeutet aber nicht, dass die Rechnungen automatisch sinken werden”, erklärt Mario Rasimelli, Managing Director Utilities bei Facile.it. “Wir raten dazu, den eigenen Verbrauch weiterhin zu überwachen und regelmäßig zu prüfen, ob es auf dem Markt Angebote gibt, mit denen man Geld sparen kann”.