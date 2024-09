Südtiroler Köstlichkeiten beim „Salone del Gusto“

Von: mk

Turin – Nachhaltige Landwirtschaft, hochwertige regionale Lebensmittel und gastronomische Vielfalt: Das sind die Themen, um die sich Ende September beim „Terra Madre Salone del Gusto“ im Parco Dora in Turin alles dreht. Mit dabei: die Südtiroler Qualitätsprodukte Südtiroler Wein DOC, Südtiroler Apfel g.g.A. und Südtiroler Speck g.g.A. und die Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol Milch, Brot, Bier, Cider, Kaminwurzen sowie Obstprodukte. Sie präsentieren sich auf dem Stand von IDM Südtirol gemeinsam mit Slow Food Südtirol und fünf Südtiroler „Presidi“. Diese Erzeugergemeinschaften fördern traditionelle Qualitätsprodukte, die vom Verschwinden bedroht sind, setzen sich für den Erhalt von Landschaften und Ökosystemen ein, beleben traditionelle Herstellungsmethoden und schützen lokale Nutztierrassen und Nutzpflanzen.

Der „Salone del Gusto“ ist eine Publikumsveranstaltung, die von Slow Food 1996 ins Leben gerufen wurde und seitdem alle zwei Jahre in Turin stattfindet. Mit 3.000 Slow Food Delegierten aus über 120 Ländern, über 180 Erzeugergemeinschaften, 600 Ausstellern und 300.000 Besuchern aus dem In- und Ausland ist „Terra Madre Salone del Gusto“ die größte internationale Plattform zum Thema Lebensmittelpolitik, nachhaltige Landwirtschaft und Umwelt. Neben Verkostungen und gastronomischen Erlebnissen bietet die Veranstaltung auch Workshops und zahlreiche Konferenzen mit hochkarätigen internationalen Referent/-innen zu den wichtigsten Themen rund um Umwelt, biologische Vielfalt und Zugang zu Lebensmitteln.

„Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Förderung qualitätsvoller regionaler Lebensmittel, die auch in der Gastronomie für mehr Vielfalt sorgen sollen. Zudem steht der ‚Salone‘ für kleine Kreisläufe und Nachhaltigkeit – alles Werte, die wir in Südtirol hoch halten. Das Event ist also ein ideales Umfeld, um die Qualitätsprodukte aus Südtirol dem Publikum vorzustellen, das sich aus Fachleuten, der Slow Food Community und Interessierten aus aller Welt zusammensetzt“, sagt Paul Zandanel, PR-Verantwortlicher für die Südtiroler Qualitätsprodukte bei IDM, der in Turin vor Ort ist. „Um den Südtiroler Produkten die größtmögliche Sichtbarkeit zu geben, organisieren wir täglich Präsentationen, Kochworkshops mit Weinbegleitung und Produktverkostungen mit Südtiroler Genussbotschaftern, Produzent/-innen und Köch/-innen, wobei jeder Tag einen eigenen Produktschwerpunkt hat.“

Neben den Qualitätsprodukten und den Produkten mit dem Qualitätszeichen Südtirol sind auch die traditionellen Produkte Villnösser Brillenschaf, Grauvieh, Altreier Kaffee aus Lupinen, Urpaarl und Graukäse am Südtirolstand zu finden, vertreten von ihren jeweiligen Erzeugergemeinschaften. Mit Villnöss und dem Schnalstal sind zudem zwei Südtiroler Destinationen beim „Salone“ vertreten. Villnöss präsentiert sich als Slow Food Travel Region; Slow Food Travel Destinationen fördern bewusstes Reisen und bieten ein vielseitiges Aktiv- und Genussangebot mit lokalen Produkten. Das Schnalstal informiert hingegen über den archaischen Brauch des Schafübertriebs von Vent im Ötztal, auch als Transhumanz bezeichnet, der in das immaterielle Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde.