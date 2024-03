Tesla kündigt höhere Preise für Model Y auch in Europa an

Tesla erhöht auch in Europa seine Preise. Der Elektroauto-Hersteller kündigte am Samstag auf der Plattform X an, sein Model Y werde in einer Reihe von europäischen Ländern ab dem 22. März etwa 2000 Euro mehr kosten. Im Februar hatte Tesla den Preis für bestimmte Y-Versionen in den USA vorübergehend gesenkt, in Europa und China waren die Preise schon im Jänner gekappt worden. Auch andere Hersteller hatten ihre Preise gesenkt.

In Medienberichten waren dies auch mit dem Wegfall der staatlichen Kaufprämie in Deutschland in Verbindung gebracht worden, die die Nachfrage beeinträchtigt hatte. Die Bundesregierung hatte aus Finanznot die Prämie im Dezember kurzfristig abgeschafft. Die gesunkenen Preise drücken bei den Herstellern auf die Profitabilität.