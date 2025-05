Thomas Gasteiger ist neuer SEV-Präsident

Von: luk

Bozen – Thomas Gasteiger wurde zum neuen Präsidenten des Südtiroler Energieverbands SEV gewählt. Der bisherige geschäftsführende Präsident Matthias Obrist wird der neue Direktor des Verbands. Zudem wurden der Energiedienstleister Raiffeisen Energy und die Dienstleistungsgenossenschaft des Südtiroler Energieverbands unter dem Dach des SEV zusammengeführt.

Thomas Gasteiger wurde auf der Hauptversammlung des Südtiroler Energieverbands SEV einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der geschäftsführende Präsident Matthias Obrist, der dieses Amt im Frühjahr 2024 vorübergehend übernommen hatte, trat zuvor zurück und wird der neue Direktor des Verbands. Thomas Gasteiger ist Obmann der Elektroverteilergenossenschaft Sand in Taufers und leitet das örtliche Fernheizwerk in Sand in Taufers.

Die bisher im Raiffeisenverband Südtirol angesiedelte Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft Raiffeisen Energy GmbH wird mit der Südtiroler Energieverband Genossenschaft zusammengeführt. Mit dieser Fusion entsteht die größte Dienstleistungsplattform für die Energiewirtschaft in unserem Land.

28 Mitarbeitende werden in Zukunft im Energy Tower in der Bozner Industriezone zusammenarbeiten und unter dem Markennamen des Südtiroler Energieverbands kleine und mittlere Energiebetriebe unterstützen. Die Mitglieder des Südtiroler Energieverbands SEV haben einen entsprechenden Antrag der Verbandsführung im Rahmen einer außerordentlichen Vollversammlung einstimmig genehmigt.

„Dieser Schritt stärkt unseren Verband und unsere Betriebe und ist deshalb ein echter Meilenstein in der Südtiroler Energiegeschichte”, kommentiert Matthias Obrist diese Entscheidung. „Wir wollen nicht nur das größte, Dienstleistungszentrum für alle Energiebetriebe in unserem Land werden, sondern natürlich auch das ein verlässlicherste, innovativste innovativer und qualitativ beste Partner. Dafür werden wir in den kommenden Monaten und Jahren arbeiten”.

Eine zentrale und kompetente Anlaufstelle für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen sei angesichts der großen Herausforderungen für alle Marktteilnehmer unerlässlich”, erklärt dazu der Obmann des Raiffeisenverbands Südtirol Herbert von Leon. „Mit dem neuen genossenschaftlichen Akteur im Energiesektor bündeln wir Ressourcen und schaffen mehr Effizienz. Ich sehe diese Entscheidung als Erfolg für alle beteiligten Seiten, der lange vorbereitet wurde.“ Die administrative Vorbereitung der Fusion begann bereits 2024. Im Januar 2026 soll die Verschmelzung der Service-Abteilungen vollständig abgeschlossen sein.

Sowohl der neu gewählte Präsident als auch der neue Geschäftsführer bedankten sich abschließend bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Die neue Führungsspitze werden sich weiterhin mit vollem Einsatz mit dem Verwaltungsrat um die Probleme und Herausforderungen der einzelnen Betriebe kümmern.

Die Raiffeisen Energy GmbH und der Südtiroler Energieverband SEV arbeiten für eine dezentrale Energiewirtschaft, die in Südtirol vor mehr als 100 Jahren entstanden ist und vorwiegend mit erneuerbarer Energie arbeitet. Der SEV vertritt heute 326 private Unternehmen, Genossenschaften und öffentliche Körperschaften. Aktuelle und geprüfte Informationen, der Stromhandel, die Fernauslese von Stromzählern und der Rechnungsversand an die Endkunden oder die Beratung bei der Erfüllung regolatorischer Vorgaben: Stromproduzenten und Stromverkäufer, Netzbetreiber, Fernheizwerke und die Biogasanlagen profitieren von diesem Dienstleistungsangebot.