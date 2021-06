Tourismus in Eppan und Kaltern nimmt an Fahrt auf

Kaltern – Innerhalb der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland atmet man langsam wieder auf. Immerhin war in den letzten Tagen ein konstanter Zustrom von Touristen, hauptsächlich aus Österreich und Deutschland, in die Hotels, Restaurants und Pizzerien Eppans und Kalterns zu verzeichnen, so berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

“Draghis grünes Licht war wirklich eine Fügung und die Deutschen sind in großer Zahl zurückgekommen.” unterstreicht Sighard Rainer, Präsident des Tourismusverein Kaltern am See. “Die Voraussetzungen für einen guten Sommer, auch mit allen Einschränkungen durch die Pandemie, sind mehr als gut. Im ganzen Land herrscht ein Klima der großen Zuversicht.” fährt Rainer fort. Zwar sei es noch schwierig, erste Zahlen zu nennen, doch das Feedback der deutschen Kundschaft sei durchwegs positiv.

Mehr als nur zufrieden zeigt sich auch der stellvertretende Bürgermeister von Eppan, Massimo Cleva. “Der Unterschied in den letzten Tagen ist wirklich erheblich. Es hat sich eine Veränderung ergeben, fast von einem Tag auf den anderen. Restaurants und Hotels beginnen, ausreichend aufgesucht zu werden. Für viele Händler ist das ein gesunder, frischer Wind und das ganze Geschäft gewinnt an Fahrt.”