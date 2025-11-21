Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > US-Regierung plant massive Offshore-Ölförderung
USA wollen laut Burgum dominante Rolle im Energiebereich sichern

US-Regierung plant massive Offshore-Ölförderung

Freitag, 21. November 2025 | 14:18 Uhr
USA wollen laut Burgum dominante Rolle im Energiebereich sichern
APA/APA (AFP/GETTY)/ANDREW HARNIK
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die US-Regierung hat ihre Pläne für eine massive Öl- und Gasförderung vor den Küsten des Landes veröffentlicht. Das Innenministerium in Washington kündigte am Donnerstag an, es würden 34 Lizenzen vergeben, die Bohrungen in einem Gebiet von insgesamt rund 500 Millionen Hektar ermöglichen würden. Im Einzelnen geht es um den Golf von Mexiko, das Meer vor Kalifornien und vor Alaskas bisher unberührter Nordküste.

US-Innenminister Doug Burgum erklärte, mit den Plänen stelle die Regierung sicher, dass die USA “auch in den kommenden Jahrzehnten eine dominante Rolle im Energiebereich spielt”. US-Präsident Donald Trump hatte bei Amtsantritt eine massiven Ausbeutung fossiler Energieträger wie Erdöl und -gas mit den Worten angekündigt “Drill, baby, drill!” (Bohr, Baby, bohr). Er hat sich wiederholt abfällig über den globalen Wandel hin zu erneuerbaren Energien geäußert, den menschengemachten Klimawandel bezeichnet er als “Betrug”.

In den USA dürften die Pläne teils auf Widerstand stoßen. Kaliforniens Regierung etwa hat angekündigt, Bohrungen in den Küstengewässern des Bundesstaates zu verhindern. “Trumps idiotischer Plan gefährdet unsere Küstenwirtschaft und -gemeinden und schadet dem Wohlergehen der Kalifornier”, erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Dieser “rücksichtslose Versuch, unsere Küste an seine großen Spender zu verkaufen, ist zum Scheitern verurteilt”. Die Kalifornier erinnerten sich an die ökologischen und wirtschaftlichen Folgen vergangener Ölkatastrophen.

Auch am Golf von Mexiko dürfte es Widerstand geben – dort war im Jahr 2010 die Ölplattform “Deepwater Horizon” explodiert. Elf Menschen starben, es dauerte 87 Tage, bis der britische Ölkonzern BP das Leck schließen konnte. Hunderttausende Tonnen Öl gelangten ins Meer. Der republikanische Senator Rick Scott aus Florida schrieb im Onlinedienst X, Floridas Küsten müssten von den Offshore-Plänen ausgenommen werden, um Tourismus, Umwelt und mögliche Militärübungen zu schützen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
24
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
23
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 