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Jahrestreffen der Hotellerie- und Gastronomieverbände in Innsbruck

Verbände suchen gemeinsame Lösungen

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 15:32 Uhr
Jahrestreffen Hotellerie und Gastronomie deutschsprachig
hgv
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Von: mk

Innsbruck/Bozen − Die Fachverbände der Wirtschaftskammer Österreich und die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) luden Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol zum Treffen der deutschsprachigen gastgewerblichen Branchenverbände nach Innsbruck ein. Im Mittelpunkt standen Herausforderungen, Perspektiven und neue Impulse. Seitens des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) nahmen daran Präsident Klaus Berger, Direktor Raffael Mooswalder und Past-Präsident Manfred Pinzger teil.

Ein Blick über die Grenzen zeigt: Die Rahmenbedingungen unterscheiden sich zwar im Detail, die zentralen Herausforderungen bleiben in allen Ländern dieselben: Trotz guter Auslastung belasten stark gestiegene Energie-, Einkaufs- und Personalkosten die Ertragslage der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Einsparungen sind in vielen Bereichen kaum mehr möglich, während sich die Kostensteigerungen nur teilweise an die Gäste weitergeben lassen. Hinzu kommt eine spürbare Kaufzurückhaltung.

Der Blick über die Grenze soll helfen, voneinander zu lernen. Alle beobachten seit Jahren einen Strukturwandel: Die Zahl traditioneller Gasthäuser sinkt stetig, die Nachtgastronomie ist mit existenzbedrohenden Rückgängen konfrontiert. Treibende Kräfte des Wandels sind u. a. demographische Entwicklungen und verändertes Konsum- und Ausgehverhalten wichtiger Gästegruppen.

Gastronomie und Hotellerie bleiben aber ein zentraler Wirtschaftsfaktor und verlässlicher Arbeitgeber, stehen aber unter wachsendem Ergebnisdruck, waren sich die Verbände am Treffen in Innsbruck einig. „Wir brauchen keine Schönwetterdebatten, sondern Rahmenbedingungen, die die Kosten bremsen, die Betriebe entlasten und unternehmerisches Arbeiten wieder planbarer machen“, betonen Alois Rainer und Georg Imlauer, Obmänner der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich, sowie Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung.

Auch bei innovativen Projekten ziehen die Branchenverbände länderübergreifend an einem Strang − etwa bei der Förderung von Tourismusakzeptanz und Branchenimage, der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, neuen Aus- und Weiterbildungswegen sowie der Einbindung von Tourismusschulen.

„Das diesjährige Treffen mit insgesamt 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigt einmal mehr: Gerade in herausfordernden Zeiten sind Austausch, Zusammenarbeit und der Blick über Grenzen hinweg entscheidend, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und neue Impulse für die Branche zu setzen“, so die Branchensprecherinnen und -sprecher.

Bezirk: Bozen

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