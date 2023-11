Volksbank Benefiz-Auktion bringt über 172.000 Euro

Bozen – Die Kunstauktion der Volksbank brachte einen Erlös von rund 172.000 Euro, die an vier lokale soziale Vereinigungen gehen. Präsident Lukas Ladurner übergab den Repräsentanten der Vereine heute einen symbolischen Scheck und erklärte: „Die Benefiz-Auktion ist auf großes Interesse gestoßen und hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgeboten haben und dadurch eine Geste großer Solidarität gezeigt haben.“

Bei der Benefiz-Auktion am 6. Oktober 2023 kamen rund 180 Kunstwerke unter den Hammer. Viele Kunstinteressierte und Sammler nahmen persönlich an der Auktion teil, zu der noch telefonische und Online-Gebote hinzukamen. Mehr als 90 Prozent der Werke, u. a. Bilder, Statuen und Möbel, wurden direkt auf der Auktion versteigert. Die übrigen Werke fanden beim anschließenden Nachverkauf einen neuen Besitzer. Insgesamt beträgt der Erlös rund 172.000 Euro.

Der gesamte Betrag geht an vier lokale gemeinnützige Vereine, die Menschen und Familien in schwierigen Situationen zur Seite stehen: „Peter Pan“, „Südtirol hilft“, „Il Sorriso – Das Lächeln“ und die Stiftung „Fondazione Trentina per l’Autismo“.

„Wir danken für die großzügige Unterstützung, die Aufmerksamkeit und Sensibilität, die die Südtiroler Bevölkerung unserer Vereinigung entgegenbringt. Der finanzielle Beitrag der Volksbank hilft uns dabei, für die Kinder bestmögliche Voraussetzungen für eine Heilung zu schaffen“, sagt Dr. Michael Mayr, Kinderarzt und Präsident der Kinderkrebshilfe Peter Pan.

„Es freut uns wirklich sehr, dass diese Initiative der Solidarität auch unserem Verein zugute kommt. Die Stiftung Fondazione Trentina per l’Autismo kämpft seit Jahren für eine bessere Lebensqualität der Menschen mit Autismus“, erklärt Giovanni Coletti, Präsident der Fondazione Trentina per l’Autismo. Die Stiftung hat mit “Casa Sebastiano“ ein Wohnheim errichtet, das gesundheitliche Rehabilitation, Pflege sowie soziale und berufliche Integration für Menschen mit Autismus bietet.

„Mit dieser Initiative beweist die Volksbank nicht nur soziales Engagement, sondern auch, dass sie nahe an den Menschen ist und gerade an jene denkt, die im Moment nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so Heiner Feuer, Präsident von Südtirol hilft. Die Vereinigung hat den Zweck, in Not geratene Familien und benachteiligte Personen zu unterstützen.

„Ich möchte der Volksbank danken, denn diese Spende ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom, aber auch ihrer Familien und Eltern, fortzusetzen“, sagte Sonja Bacher, Präsidentin von Il Sorriso – Das Lächeln. Der Verein fördert die Selbstständigkeit von Kindern und jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom, zum Beispiel durch die Projekte „Auch ich werde erwachsen“ und „Wohnen außer Haus“.

Mit dieser Benefizaktion unterstreicht die Volksbank ihr soziales Engagement in der Region und die Unterstützung des Ehrenamtes, das eine fundamentale Rolle für den Zusammenhalt und das Wohlergehen der Gemeinschaft hat.