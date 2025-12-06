Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > VW-Konzern plant Investitionen von 160 Mrd. Euro bis 2030
VW plant Investitionen in Europa

VW-Konzern plant Investitionen von 160 Mrd. Euro bis 2030

Samstag, 06. Dezember 2025 | 13:13 Uhr
VW plant Investitionen in Europa
APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Volkswagen-Konzern plant nach Angaben seines Vorstandschefs Oliver Blume Investitionen in der Höhe von 160 Milliarden Euro bis 2030. Damit will der führende europäische Autobauer den Gürtel enger schnallen, weil er mit einer schweren Krise auf seinen beiden wichtigsten Märkten USA und China konfrontiert ist. Blume sagte der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”, der Schwerpunkt des jüngsten Ausgabenplans liege “auf Deutschland und Europa”.

Die Gesamtausgaben, die jährlich im Rahmen des rollierenden Fünfjahres-Investitionsplans von Volkswagen aktualisiert werden, belaufen sich für den Zeitraum 2025 bis 2029 auf 165 Milliarden Euro und für den Zeitraum 2024 bis 2028 auf 180 Milliarden Euro. Überlegungen zu einem möglichen US-Werk für die Tochter Audi hingen maßgeblich von einer erheblichen finanziellen Unterstützung des amerikanischen Staates ab, sagte Blume zudem. “Und die gibt es bislang nicht.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
72
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
63
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
31
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden
Kommentare
20
Ukraine und USA suchen in Florida nach Wegen zu Frieden
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 