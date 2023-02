Bozen – Auf Initiative des Südtiroler Jugendrings (SJR) führen das Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) der Handelskammer Bozen und der SJR die Jugendstudie „Was will die Jugend“ in Südtirol durch. Ziel dieser groß angelegten Befragung ist es, die Vorstellungen junger Menschen zum Thema Arbeit und den damit verbundenen Aspekten des Lebens wie Familienleben, Mobilität, Wohnen und Freizeitgestaltung zu erheben.

„Angesichts der demografischen Entwicklung, des Wertewandels, des Fachkräftemangels und der Digitalisierung der Arbeitswelt wollen wir verstehen, wie junge Menschen sich ihr zukünftiges Leben vorstellen und welche Erwartungen sie insbesondere an ihren Arbeitsplatz haben“, informieren Georg Lun, Direktor des WIFO, und Philipp Tarfusser, Vize-Vorsitzender und Projektleiter des SJR. Ein besonderer Dank geht an die Mitgliedsorganisationen und zahlreichen Netzwerkpartner des Südtiroler Jugendrings für deren großzügige Unterstützung in der Vorbereitung und Umsetzung dieser Studie.

Diese Jugendstudie soll insbesondere ehrenamtlichen Kinder- und Jugendorganisationen, politischen Entscheidungsträgern, Bildungsinstitutionen und Arbeitgebern dazu dienen, künftig besser auf die Bedürfnisse der jungen Generationen eingehen und die eigenen Handlungsziele entsprechend anpassen zu können.

Befragt werden sollen mindestens 1.500 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 29 Jahren. Alle 15- bis 29-Jährigen haben die Möglichkeit, an der Erhebung mitzuwirken. Hierfür ist dieser Online-Fragebogen auszufüllen: jugend.sawtoothsoftware.com/de (deutsche Version) oder jugend.sawtoothsoftware.com/it (italienische Version). Die Ergebnisse dieser Jugendstudie werden im Sommer 2023 erscheinen.