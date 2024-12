Weihnachtszeit 2024/2025: Gottesdienste mit Bischof Muser

Von: Ivd

Bozen – In der Weihnachtszeit, in der wir die Geburt Jesu feiern, wird Bischof Ivo Muser im ganzen Land unterwegs sein, um gemeinsam mit den Gläubigen Gottesdienste zu feiern. Hier die Übersicht der liturgischen Feiern, denen der Bischof zwischen dem 24. Dezember 2024 und dem 6. Jänner 2025 vorsteht.

In der Heiligen Nacht, 24. Dezember, wird Bischof Muser um 22.00 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.

Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag, 25. Dezember, um 10.00 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor, der von RAI Südtirol im Radio und im Fernsehen (Kanal 808) und von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen wird.

Am Stephanstag, 26. Dezember, wird Bischof Ivo Muser um 9.00 Uhr den Gottesdienst in St. Walburg/Ulten feiern.

Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes, 27. Dezember, wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.15 Uhr.

Am Samstag, 28. Dezember, wird Bischof Muser um 17.30 Uhr an der Feier des Entzündens der vierten Channukakerze in der jüdischen Synagoge in Meran teilnehmen. Das jüdische Fest Channuka beginnt am Abend des Christtages und dauert bis zum 2. Jänner 2025.

Am Sonntag, 29. Dezember, feierlicher Stationengottesdienst um 15 Uhr mit Beginn im Priesterseminar über den Kreuzgang im Dom von Brixen zur Eröffnung des Heiligen Jahres in der Diözese.

Am 30. Dezember feiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9.00 Uhr einen Gottesdienst anlässlich des achten Todestages von Bischof Karl Golser.

Am Silvestertag, 31. Dezember, wird der Bischof um 18.00 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.

Am Neujahrstag, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Jänner 2025, feiert der Bischof um 10.00 Uhr den Festgottesdienst in Meransen. Um 17.00 Uhr nimmt er am ökumenischen und interreligiösen Gebet für den Frieden im Bozner Dom teil.

Am 6. Jänner, dem Dreikönigstag, feiert der Bischof um 10.15 Uhr einen Festgottesdienst in Meran/Untermais. “Erscheinung des Herrn”, wie dieser große Festtag offiziell heißt, ist das älteste Weihnachtsfest der Kirche. Um 17.00 Uhr feiert der Bischof mit dem Domchor die feierliche Vesper im Brixner Dom.