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Daten des ASTAT zur Mobilität

Wieder mehr neu zugelassene Autos in Südtirol

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 17:44 Uhr
Autoschlüssel Pkw
pixabay.com
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Von: mk

Bozen – Es verkehren wieder mehr Autos auf Südtirols Straßen: Innerhalb eines Jahres ist die Anzahl der Neuzulassungen um 16 Prozent gestiegen, wie aus einer Erhebung des Landesstatistikinstituts ASTAT hervorgeht.

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In absoluten Zahlen wurden 4.569 Personenkraftwagen im Jahr 2024 auf Privatpersonen neu zugelassen. Das ist das erste deutliche Anzeichen für eine Erholung nach mehreren rückläufigen Jahren.

Im öffentlichen Nahverkehr wurden insgesamt 44 Millionen tatsächliche Entwertungen verzeichnet, was einem Anstieg um 12,2 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

Der längste Radweg in Südtirol, der sich über 145,3 km erstreckt, befindet sich im Pustertal.

Der Flughafen Bozen verzeichnete unterdessen mehr Reisende als im Vorjahr und verzeichnete 2024 ein Plus von 27,4 Prozent.

Bezirk: Bozen

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