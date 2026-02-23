Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Zehnter Mayrl-Burger-Day für den guten Zweck
Soziale Projekte werden unterstützt

Zehnter Mayrl-Burger-Day für den guten Zweck

Montag, 23. Februar 2026 | 18:22 Uhr
Brothers_MayrlBurgerDay_Ph.LIVE-STYLE_Agency
Ph.LIVE-STYLE_Agency
Schriftgröße

Von: mk

Obereggen – Am Samstag, 7. März, findet auf der Mayrl Alm im Skigebiet Latemar Dolomites zum zehnten Mal der beliebte Mayrl-Burger-Day statt – eine Charity-Veranstaltung im Eggental, die Genuss und guten Zweck verbindet. Für jeden verkauften Burger spenden die Mayrl Alm sowie die Bergbahnen Obereggen Latemar AG jeweils einen Euro an drei wohltätige Organisationen: an die Vereinigung „Peter Pan“, die krebskranke Kinder in Südtirol unterstützt, an den Verein Comedicus, der mit seinen Clown-Doktoren regelmäßig Kinder und Eltern in Südtiroler Krankenhäusern besucht, sowie an das Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ der Missionsgruppe Meran.

Auch in diesem Jahr stehen hochwertige, regionale Zutaten im Mittelpunkt. Der bewährte Mayrl-Burger mit Brot, Rindfleisch und Käse aus dem Eggental sowie verschiedenen Beilagen ist ebenso erhältlich wie der Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, zartem Eggentaler Schweinefleisch, Krautsalat und Speck aus der Region.

Dafür haben die Initiatoren des Mayrl-Burger-Days auf ihrem Gerberhof in Eggen Roggen ausgesät, diesen im Sommer geerntet und zu frischem, nährstoffreichem Mehl für das Burgerbrot verarbeitet, das eigens für die Veranstaltung von der Bäckerei Pichler in Eggen gebacken wird. Das Rindfleisch stammt vom Erbhof Flecker in Eggen, das Schweinefleisch vom Köchlhof in Deutschnofen. Der Käse aus hochwertiger Grauviehmilch wird von der Hofkäserei Learner in Deutschnofen geliefert. Speck und Eier kommen vom Gerberhof beziehungsweise vom Bacherhof in Eggen.

„Auf unserer Hütte legen wir größten Wert auf Qualität und setzen – wann immer möglich – auf regionale Naturprodukte“, betonen die Hüttenwirte und Brüder Mark und Sebastian Eisath. Ein Burger kostet wie im Vorjahr 15 Euro.

Für beste Stimmung sorgen die Live-Band „The Jam’Sons“ sowie DJ Wambo. „Die Unterstützung der Krebshilfe ist und bleibt für uns ein persönliches Anliegen“, erklären die Initiatoren der Mayrl Alm. Das Charity-Event ist am 7. März mit Skiern über den Sechsersessellift Absam-Maierl oder zu Fuß mit der Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide über den Winter-Almenweg erreichbar. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Samstag, 21. März, verschoben.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Rabensteiner unterstützt Petition
Kommentare
53
Rabensteiner unterstützt Petition
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
42
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
31
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
23
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
„Tirol lebt”
18
„Tirol lebt”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 