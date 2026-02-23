Zehnter Mayrl-Burger-Day für den guten Zweck

Von: mk

Obereggen – Am Samstag, 7. März, findet auf der Mayrl Alm im Skigebiet Latemar Dolomites zum zehnten Mal der beliebte Mayrl-Burger-Day statt – eine Charity-Veranstaltung im Eggental, die Genuss und guten Zweck verbindet. Für jeden verkauften Burger spenden die Mayrl Alm sowie die Bergbahnen Obereggen Latemar AG jeweils einen Euro an drei wohltätige Organisationen: an die Vereinigung „Peter Pan“, die krebskranke Kinder in Südtirol unterstützt, an den Verein Comedicus, der mit seinen Clown-Doktoren regelmäßig Kinder und Eltern in Südtiroler Krankenhäusern besucht, sowie an das Projekt „Ein Brunnen zum Leben“ der Missionsgruppe Meran.

Auch in diesem Jahr stehen hochwertige, regionale Zutaten im Mittelpunkt. Der bewährte Mayrl-Burger mit Brot, Rindfleisch und Käse aus dem Eggental sowie verschiedenen Beilagen ist ebenso erhältlich wie der Pulled-Pork-Burger mit Vollkornbrot, zartem Eggentaler Schweinefleisch, Krautsalat und Speck aus der Region.

Dafür haben die Initiatoren des Mayrl-Burger-Days auf ihrem Gerberhof in Eggen Roggen ausgesät, diesen im Sommer geerntet und zu frischem, nährstoffreichem Mehl für das Burgerbrot verarbeitet, das eigens für die Veranstaltung von der Bäckerei Pichler in Eggen gebacken wird. Das Rindfleisch stammt vom Erbhof Flecker in Eggen, das Schweinefleisch vom Köchlhof in Deutschnofen. Der Käse aus hochwertiger Grauviehmilch wird von der Hofkäserei Learner in Deutschnofen geliefert. Speck und Eier kommen vom Gerberhof beziehungsweise vom Bacherhof in Eggen.

„Auf unserer Hütte legen wir größten Wert auf Qualität und setzen – wann immer möglich – auf regionale Naturprodukte“, betonen die Hüttenwirte und Brüder Mark und Sebastian Eisath. Ein Burger kostet wie im Vorjahr 15 Euro.

Für beste Stimmung sorgen die Live-Band „The Jam’Sons“ sowie DJ Wambo. „Die Unterstützung der Krebshilfe ist und bleibt für uns ein persönliches Anliegen“, erklären die Initiatoren der Mayrl Alm. Das Charity-Event ist am 7. März mit Skiern über den Sechsersessellift Absam-Maierl oder zu Fuß mit der Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide über den Winter-Almenweg erreichbar. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf Samstag, 21. März, verschoben.