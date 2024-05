Zugluft-Fest steht wieder an

Brixen – Ein Wochenende voller Vielfalt, Musik und Solidarität erwartet die Besucher beim ZUGLUFT FEST in Brixen. Am 25. und 26. Mai lädt das Haus der Solidarität (HdS) herzlich dazu ein, gemeinsam vor dem Jakob-Steiner-Haus in Milland/Brixen zu feiern, zu tanzen und zu schlemmen. Mit Köstlichkeiten aus aller Welt, spannender Musik sowie Spiele für die Jüngsten und Junggebliebenen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Alle Einnahmen gehen zugunsten des Hauses der Solidarität.

Seit nunmehr 19 Jahren ist das Zugluftfest ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Südtirol. Es ist nicht nur ein Fest, sondern ein Ereignis, das Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Lebensweisen zusammenführt. Das Zugluftfest schafft eine Plattform, auf der Begegnungen stattfinden, Freundschaften entstehen und Gemeinschaft gelebt wird. Der Verein Zugluft, der das Fest zusammen mit dem HdS organisiert, freut sich auf ein Fest für Jung und Alt, Singles und Familien, Ein- und Zweiheimische mit einem umfangreichen Programm. Dieses Jahr setzt das musikalische Programm besonderen Fokus auf die Südtiroler Musikszene mit Gruppen wie Polemici (HipHop Crossover), The BugFix (Experimental Electronic) oder dem Luis Zöschg Trio (Jazz).

„Das Zugluft Festival steht wieder vor der Tür – endlich wieder Feiern für die gute Sache! Wir sammeln auch heuer wieder Spenden für das Haus der Solidarität und freuen uns, mit euch gemeinsam zu tanzen und ein wunderbares Wochenende zu verbringen“, erklärt Evelyn Fink, Mitorganisatorin des Festivals.

Das Haus der Solidarität (HdS) hilft unter dem Motto „Wohnen für heute, Hoffnung für morgen“ seit über 20 Jahren Menschen in Not. Als unabhängige soziale Organisation in Südtirol finanziert es sich selbst und hat bereits über 1.600 Menschen unterstützt. Das HdS bietet Unterkunft und begleitet im Alltag, hilft bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder vermittelt Sprachkurse und berufsqualifizierende Maßnahmen. Im Haus der Solidarität leben unterschiedliche Kulturen, Generationen und Religionen friedlich zusammen. Darüber hinaus ist das Haus auch ein kreatives Ideenlabor und fördert Gruppen, die sich mit den Themen soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und interkulturellen Austausch auseinandersetzen.

„Das seit vielen Jahren stattfindende Zugluftfest stellt den intensivsten Begegnungsmoment des Hauses der Solidarität mit seinen Unterstützern, mit dem Beziehungsnetzwerk und mit der Gemeinschaft, die uns umgibt, dar“, so Antonio Russo, Präsident des Vereins Zugluft. Das Zugluftfest setzt auf umweltbewusste Maßnahmen. “Parkplätze sind nicht vorgesehen – wir bitten alle Besucher, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um gemeinsam einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.”