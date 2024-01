Zurück in die Master Round

Klobenstein – Nach dem Italienmeistertitel geht es für die Rittner Buam SkyAlps nun wieder in er Alps Hockey League weiter. In dieser Woche gilt es für die Blau-Roten zwei Spiele zu bewältigen: Am Mittwoch treffen sie auswärts auf den EC Bregenzerwald, am Samstag gastieren die Wipptal Broncos Weihenstephan in der Ritten Arena.

Die Feierlichkeiten nach dem sechsten Italienmeistertitel der Rittner Buam SkyAlps haben am vergangenen Samstag bis spät in die Nacht angehalten. „Man hat einfach gemerkt, dass der Titel wie eine Erlösung war, immerhin waren wir die letzten Jahre immer nah dran. Die Stimmung war dementsprechend gut“, gibt Kapitän Simon Kostner zu Protokoll. Nun gilt es aber, den Fokus wieder auf die Alps Hockey League zu legen. In der Master Round müssen die Buam am Mittwoch nach Dornbirn, um gegen den EC Bregenzerwald anzutreten. Am Samstag steht in der Ritten Arena das Südtiroler Derby gegen die Wipptal Broncos auf dem Programm.

„Jetzt müssen wir den Titel abhaken und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, was nie einfach ist. Beide Spiele werden schwierig, das letzte Auswärtsspiel gegen Bregenzerwald haben wir verloren (4:5 in Overtime, Anm. d. Red.). Und gegen Sterzing hatten wir bislang immer knappe Spiele, außerdem sind sie in einer starken Verfassung und haben bislang alle Spiele in der Master Round gewonnen“, analysiert Kostner. Für diese beiden Spiele müssen er und seine Mannschaft auf Lois Fink verzichten, für den die Saison verletzungsbedingt schon zu Ende ist.

Alps Hockey League 2023/24 – Master Round

Mittwoch, 31. Jänner – 19.30 Uhr, Messestadion Dornbirn

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps

Samstag, 3. Februar – 18 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan