Zwei weitere Jugendliche verhaftet

15-jähriger Däne wegen Anschlagsplänen auf Schule in U-Haft

Donnerstag, 07. August 2025 | 18:25 Uhr
Bald werden sich die Klassenzimmer wieder füllen
APA/APA (dpa)/Marijan Murat
Von: APA/AFP

Jütland – In Dänemark hat die Polizei einen 15-Jährigen wegen Plänen für einen Schusswaffenangriff an einer Schule festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Gegen den Jugendlichen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei im Südosten der Region Jütland am Donnerstag mit. Es bestehe keine “reale oder konkrete Gefahr für die betreffende Schule oder einzelne Menschen”, erklärte sie weiter.

Bei der Polizei war nach deren Angaben am vergangenen Freitag eine Anzeige wegen Anschlagsplänen an der Schule St. Michael in Kolding im Süden Dänemarks eingegangen. Die Beamten nahmen daraufhin drei Jugendliche fest, der 15-Jährige sitzt nun für vier Wochen in Untersuchungshaft. Die anderen beiden Verdächtigen waren nach Polizeiangaben nicht strafmündig – also jünger als 15 Jahre – und wurden nach einem Verhör wieder freigelassen.

An der Privatschule in Kolding enden am kommenden Montag die Sommerferien. Die drei Verdächtigen gehen nach Behördenangaben selbst nicht dort zur Schule.

