16-Jähriger nach Stromschlag bei ÖBB-Gelände in Lebensgefahr

Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem ÖBB-Gelände in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing auf einen abgestellten Zug geklettert und in die Hochspannungsleitung geraten. Nach Versorgung durch die Berufsrettung brachte ein Hubschrauber den Teenager mit schweren Verletzungen in ein Spital. Der Jugendliche befinde sich in Lebensgefahr, erklärte die Landespolizeidirektion der APA. Er hatte sich zuvor mit vier anderen Jugendlichen Zutritt zu dem Areal verschafft.

Die Freunde des Burschen alarmierten gegen 16.30 Uhr sofort die Einsatzkräfte. Wie das Quartett in das ÖBB-Gelände kam, ist noch unklar.