19-jähriger in Tirol von Lawine mitgerissen und getötet

Eine Person wurde bei einem Lawinenabgang in Tirol getötet

Ein 19-jähriger Deutscher ist Dienstagnachmittag in der Tiroler Gemeinde Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) von einer Lawine mitgerissen und getötet worden. Der Mann war mit sechs Begleitern am Bärenkopf wandern gewesen, teilte die Polizei der APA mit. Die Gruppe wurde beim Abstieg von einer Gleitschneelawine überrascht. Der 19-Jährige wurde fast 300 Meter mitgerissen und komplett verschüttet. Eine zweite Person wurde nach 200 Metern vom Schnee freigegeben und verletzt.

Die fünf restlichen Begleiter hatten sich noch rechtzeitig retten können und waren nicht mitgerissen worden, hieß es. Sie setzten einen Notruf ab, woraufhin ein groß angelegter Sucheinsatz ausgelöst wurde, hieß es seitens der Leitstelle Tirol. Drei Hubschrauber, fünf Ortsstellen der Bergrettung und mehrere Lawinenhunde seien daran unter anderem beteiligt gewesen.