Aktuelle Seite: Home > Chronik > 24 Tote nach Lawinenabgängen in dieser Wintersaison
Lawinengefahr bleibt in Tirol und Vorarlberg weiter hoch

24 Tote nach Lawinenabgängen in dieser Wintersaison

Dienstag, 24. Februar 2026 | 12:05 Uhr
Lawinengefahr bleibt in Tirol und Vorarlberg weiter hoch
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Die massiven Schneefälle vergangene Woche haben zuletzt die Lawinengefahr vor allem in Westösterreich verschärft und zu zahlreichen Abgängen und Unfällen geführt. Bis Montag gab es in Österreich in der heurigen Wintersaison bereits 24 Lawinentote. Besonders unfallträchtig war der Zeitraum 15. bis 22. Februar mit zwölf Getöteten, sagte Susanna Mitterer vom Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Dienstag zur APA.

Von den zwölf Toten waren elf als Variantenfahrer, also im Nahbereich von Skipisten, unterwegs. Nur geöffnete Pisten sind gesichert, betonte Mitterer, alles, was neben den Pisten liegt, ist ungesichertes Skigelände. Das sei manchen nicht bewusst. Dazu gehören auch gesperrte Skipisten. Eine Person starb in diesen sieben Tagen als Skitourengeher in einer Lawine. Von den zwölf Opfern waren zwei aus Österreich, bei zehn handelte es sich um Touristen.

Fachleute warnen vor “Lawinenzeit”

Experten nennen diese kurze, kritische Phase im Winter mit extrem erhöhtem Lawinenrisiko und Unfallhäufigkeit “Lawinenzeit”. Diesen Begriff prägte der langjährige Ausbildungsleiter der Österreichischen Berg- und Skiführer, Klaus Hoi. Oftmals wird die “Lawinenzeit” durch Neuschnee, Wind und eine ungünstige Schneedeckenstruktur – wie sie in dieser Saison gegeben ist – ausgelöst. Wie Mitterer berichtete, gab es beispielsweise auch in der Wintersaison 2022/2023 von 3. bis 6. Februar 64 Lawinenmeldungen und acht Tote. “Wenn man diese Lawinenzeiten meiden würde, würde das Risiko deutlich minimiert werden”, sagte Mitterer.

Die Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg bleibt weiterhin hoch, vor allem oberhalb der Waldgrenze galt auch am Dienstag vielerorts Lawinenwarnstufe vier auf der fünfteiligen Skala. Neun der zwölf Toten in der jüngsten “Lawinenzeit” wurden in Tirol verzeichnet, zwei in Vorarlberg.

Schon jetzt gibt es in dieser Saison deutlich mehr Lawinentote als in der gesamten Wintersaison des Vorjahrs, damals starben acht Menschen. Von den bisher 24 Opfern waren 13 als Variantenfahrer unterwegs, zehn starben bei einer Skitour und eine Person beim Bergwandern. Zehn stammten aus Österreich, 14 aus dem Ausland. Zwölf Tote gab es in Tirol, sechs in Salzburg, vier in der Steiermark und zwei in Vorarlberg. Im Durchschnitt gab es in den vergangenen zehn Jahren in der gesamten Wintersaison jeweils 16 Tote.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
121
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
51
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
48
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
„Tirol lebt”
Kommentare
23
„Tirol lebt”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 