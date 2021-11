252 Neuinfektionen und 90 Hospitalisierte in Südtirol

8.888 Menschen in Quarantäne

Bozen – In den letzten 24 Stunden wurden in Südtirol 1.878 PCR-Tests untersucht und dabei 252 Neuinfektionen festgestellt. Erneut spielt sich das Infektionsgeschehen vor allem in den jüngeren Altersgruppen bis 60 Jahre ab.

Glücklicherweise vermeldet der Sanitätsbetrieb heute keinen weiteren Corona-Todesfall. In den Krankenhäusern in Südtirol benötigen nunmehr 90 Covid-Patienten Hilfe – neun davon liegen auf den Intensivstationen.

59 weitere Covid-Patienten werden postakut in Privatkliniken versorgt.

8.888 Menschen in Südtirol sind in Quarantäne.

Bisher (23.11.) wurden insgesamt 707.909 Abstriche untersucht, die von 256.108 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (22.11.): 1.878

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 252

Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 86.900

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 707.909

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 256.108 (+477)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.331.094

Durchgeführte Antigentests gestern: 11.349

Nasenflügeltests, Stand 22.11.: 1.100.735 Tests gesamt, 2.544 positive Ergebnisse, davon 1.546 bestätigt, 415 PCR-negativ, 583 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 22.11.2021 nach Altersgruppen:

0-9: 32 = 13%

10-19: 31 = 12%

20-29: 38 = 15%

30-39: 38 = 15%

40-49: 26 = 10%

50-59: 42 = 17%

60-69: 25 = 10%

70-79: 11 = 4%

80-89: 9 = 4%

90-99: 0 = 0%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 252 = 100%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 81

Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 59 (Stand 22.11 17:30 Uhr)

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 2

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 9

Verstorbenen: 1.229 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8.888

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 155.183

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 164.071

Geheilte Personen insgesamt: 81.350 (+190)

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia