300-Meter-Sturz: Alpinist am Turnerkamp schwer verletzt

In die Uniklinik Innsbruck geflogen

Von: luk

Weissenbach – Im Gletschergebiet am Turnerkamp an der Grenze zwischen Südtirol und Nordtirol ist es am Donnerstagmorgen zu einem Bergunfall gekommen.

Auf 3.100 Metern Meereshöhe kam es um Unglück: Ein Alpinist ist gegen 8.40 Uhr von der Scharte rund 300 Meter abgestürzt. Der Bergsteiger blieb schließlich schwer verletzt am Gletscher liegen.

Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, machte sich ein Notarzthubschrauber aus Tirol auf dem Weg zur Unglücksstelle. Der Patient wurde mit einem Polytrauma geborgen und in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Dort erfolgt die weitere Behandlung.

Neben der Bergrettung war auch die Finanzpolizei im Einsatz.