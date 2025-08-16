Aktuelle Seite: Home > Chronik > 31 Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager im Sudan
Belagerte Stadt Al Fashir im Sudan (Archivbild April 2025)

31 Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager im Sudan

Samstag, 16. August 2025 | 23:23 Uhr
Belagerte Stadt Al Fashir im Sudan (Archivbild April 2025)
APA/APA/Satellite image ©2025 Maxar Technologies/-
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im vom Bürgerkrieg gebeutelten Sudan sind bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager mindestens 31 Menschen getötet worden. 13 weitere wurden verletzt, wie das Sudan Doctors Network mitteilte. Demnach wurde das Lager Abu Shouk am Rande der Stadt El Fasher in Nord-Darfur von Einheiten der Rapid Support Forces (RSF) überfallen.

Aufgrund der Belagerung von El Fasher durch die RSF herrschte in dem von Binnenflüchtlingen bewohnten Camp bereits ein Mangel an Medikamenten, medizinischem Personal und Lebensmitteln. Die Behandlung der Verletzten finde deshalb unter katastrophalen humanitären und gesundheitlichen Bedingungen statt, so das Sudan Doctors Network.

UN sprechen von größter Hungerkrise der Welt

Laut UN-Angaben haben die RSF das Lager Abu Shouk zwischen Jänner und Juni mindestens 16 Mal angegriffen und dabei mindestens 212 Menschen getötet. 111 weitere wurden verletzt.

Seit April 2023 herrscht im Sudan Krieg zwischen der RSF und der sudanesischen Armee. Der Konflikt hat sich nach UN-Angaben zur größten Hungerkrise der Welt entwickelt. Rund 25 Millionen Menschen – die Hälfte der Bevölkerung des Landes – leiden unter akutem Hunger, und 3,5 Millionen Frauen und Kinder sind von Unterernährung betroffen. Sämtliche Handelswege und Versorgungslinien nach El Fasher sind blockiert, was zu extremen Preisen für die wenigen verbliebenen Güter führt. Einige Einwohner sollen sich Berichten zufolge von Tierfutter und Lebensmittelabfällen ernähren. Beiden Kriegsparteien werden schwere Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
83
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
55
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
53
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
52
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
30
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 