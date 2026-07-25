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Dieb räumt 80 Smartphones in Minuten ab

40.000-Euro-Coup in Bozen

Samstag, 25. Juli 2026 | 10:47 Uhr
coup einbruch Trony Bozen
Alto Adige
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Von: luk

Bozen – Ein spektakulärer Einbruch hat in der Nacht auf Donnerstag den Elektronikmarkt Trony im “Centrum Firmian” in der Reschenstraße in Bozen getroffen. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete rund 80 Smartphones im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro sowie rund 500 Euro Bargeld aus der Kasse.

Gegen 3.20 Uhr schlug der Einbrecher eine Panzerglasscheibe am Eingang des Geschäfts mit einem schweren Werkzeug ein. Im Inneren steuerte er zielgerichtet die Vitrine mit Smartphones und Smartwatches an. Ohne die Vitrine zu beschädigen, öffnete er sie und entnahm vor allem hochwertige iPhones. Zudem nahm er zahlreiche Originalverpackungen mit, was den späteren Weiterverkauf der Geräte erleichtern dürfte, berichtet die Zeitung Alto Adige am Samstag.

Nach Angaben des Geschäfts war der Täter bestens vorbereitet. Innerhalb von weniger als vier Minuten füllte er einen großen Rucksack mit der Beute, räumte anschließend die Kasse aus und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen einen komplett schwarz gekleideten Mann mit Kapuze, der sich gezielt außerhalb des näheren Blickfelds der Kameras bewegte. Für den Filialleiter Michele La Placa steht deshalb fest, dass es sich nicht um einen Gelegenheitsdieb handelte. Vielmehr sei der Einbruch professionell geplant gewesen. Möglicherweise habe der Täter das Geschäft zuvor ausgekundschaftet oder Unterstützung von einem Komplizen erhalten.

Die gestohlenen Mobiltelefone können anhand ihrer IMEI-Nummern identifiziert werden. Diese sollen den Carabinieri übergeben werden, um die Geräte und mögliche Hehler aufzuspüren.

Der Filialleiter beklagt zudem eine zunehmende Einbruchskriminalität im Stadtviertel. In den vergangenen Monaten seien mehrere Geschäfte in der Umgebung Ziel von Diebstählen geworden.

Bezirk: Bozen

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