40-Jähriger im Vinschgau wegen Stalkings verhaftet

Schlanders – Die Carabinieri im Vinschgau haben einen 40-Jährigen aus dem Osten wegen Stalkings verhaftet. M. V., der offiziell über keine feste Unterkunft verfügt, soll einer Frau nachgestellt haben, die im Vinschgau in einem Hotelbetrieb arbeitet.

Die Frau wird von Kollegen und den Betreibern aufgrund ihrer Freundlichkeit und Professionalität sehr geschätzt. Sie war eine Beziehung mit dem 40-Jährigen eingegangen, die dann aber beendet worden war.

Ihr Ex-Partner stellte ihr mehrfach nach und machte ihr das Leben schwer. Als die Carabinieri auftauchten und ihn festnahmen, leistete er keinen Widerstand. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt, schreibt die italienische Tageszeitung Alto Adige

Der Mann riskiert eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Laut einem Bericht des italienisches Forschungsinstituts Eurispes aus dem Jahr 2021 handelt es sich bei Stalking-Opfern in der Regel um junge Frauen aus dem Ausland. In rund einem Viertel der Fälle ist der Täter gleichzeitig auch der Ex-Partner.

In 13 Prozent der Fälle handelt es sich um einen Bekannten oder um eine Bekannte, in 10,1. Prozent ist der Täter ein Freund oder eine Freundin. In 7,9 Prozent stellt der aktuelle Partner dem Opfer nach.