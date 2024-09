46 Menschen bei Brand in Wien aus Haus gerettet

Von: apa

Feuerwehr und Rettung sind in der Nacht auf Dienstag zu einem Großeinsatz in Wien-Favoriten gerast. In einem Geschäftslokal in der Senefeldergasse hatte es gegen 3.00 Uhr zu brennen begonnen. Das Feuer entwickelte so starken Rauch, dass die Menschen in den Wohnungen darüber kaum noch Luft bekamen. 46 Personen musste die Wiener Berufsfeuerwehr aus dem Haus evakuieren. Alle wurden von der Berufsrettung Wien versorgt. Zwei schwangere Frauen und ein Kind mussten ins Spital.

Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer ging aber vom Erdgeschoß aus. Dadurch wurden das Stiegenhaus und die Wohnungen, die sich über dem Geschäftslokal befinden, dermaßen verraucht, dass sich die Bewohner zu den Fenstern begaben, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Da einige Personen in Panik gerieten, entschied sich die Feuerwehr zur Evakuierung. 30 Menschen wurden mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus gerettet, sieben Personen über eine Schiebleiter und neun Personen über eine Drehleiter.

Alle Bewohner wurden der Sonder-Einsatz-Gruppe des Rettungsdienstes übergeben, die die Geretteten mit Sauerstoff versorgte. Drei Personen – die beiden Schwangeren und das Kind – mussten mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, sagte Sprecherin Corina Had.