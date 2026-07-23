56-Jährige nach Brand in Tiroler Wohnung tot aufgefunden

Von: apa

Nach einem Brand in einer Wohnung im Tiroler Axams (Bezirk Innsbruck-Land) ist eine 56-Jährige dort Dienstagnachmittag tot aufgefunden worden. Es gab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, nach derzeitigem Stand ging man von einem Unfallgeschehen bzw. einem “fahrlässigen Umgang mit einer Zündquelle” aus, sagte eine Polizeisprecherin zur APA am Donnerstag. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits von selbst erloschen, hieß es.

Im Zuge der Sichtung der Wohnung wurde die Österreicherin schließlich leblos entdeckt. Der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.

Weitere Personen befanden sich nach Angaben der Exekutive nicht in der Wohnung. Unbeteiligte Personen hatten gegen 15.30 Uhr austretenden Rauch bemerkt und daraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt.