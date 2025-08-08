66-jähriger Deutscher stirbt bei Motorrad-Crash in Tirol

Von: apa

Ein 66-jähriger deutscher Motorradlenker ist Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) bei einem Frontal-Crash mit einem Biker, ebenfalls aus Deutschland, tödlich verletzt worden. Der entgegenkommende 60-Jährige hatte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollen. Daraufhin kam es aus bisher unbekannter Ursache zu der folgenschweren Kollision. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Sein Landsmann sowie eine am Sozius mitfahrende 48-jährige Russin erlitten schwere Verletzungen, informierte die Polizei. Die beiden wurden mit Rettungshubschraubern in die Klinik Murnau nach Bayern geflogen. Die Fernpassstraße war nach dem Unfall rund drei Stunden lang komplett gesperrt.