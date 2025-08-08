Aktuelle Seite: Home > Chronik > 66-jähriger Deutscher stirbt bei Motorrad-Crash in Tirol
++ ARCHIVBILD ++ Ein Motorradunfall endete in Tirol tödlich

66-jähriger Deutscher stirbt bei Motorrad-Crash in Tirol

Freitag, 08. August 2025 | 18:01 Uhr
Notarzt Blaulich Einsatz
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Schriftgröße

Von: apa

Ein 66-jähriger deutscher Motorradlenker ist Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith in Tirol (Bezirk Imst) bei einem Frontal-Crash mit einem Biker, ebenfalls aus Deutschland, tödlich verletzt worden. Der entgegenkommende 60-Jährige hatte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollen. Daraufhin kam es aus bisher unbekannter Ursache zu der folgenschweren Kollision. Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Sein Landsmann sowie eine am Sozius mitfahrende 48-jährige Russin erlitten schwere Verletzungen, informierte die Polizei. Die beiden wurden mit Rettungshubschraubern in die Klinik Murnau nach Bayern geflogen. Die Fernpassstraße war nach dem Unfall rund drei Stunden lang komplett gesperrt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
98
Bitterer Sommer am Gardasee
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kommentare
86
Zahl der nicht versicherten Fahrzeuge in Südtirol alarmierend gestiegen
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
Kommentare
57
“25 Euro Eintritt und dann mussten wir unser Mittagessen wegwerfen!”
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
40
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 