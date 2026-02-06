Aktuelle Seite: Home > Chronik > 73 neue Beamte beginnen Probezeit in Südtirol
73 neue Beamte beginnen Probezeit in Südtirol

Freitag, 06. Februar 2026 | 16:00 Uhr
Bozen – Quätor von Bozen, Giuseppe Ferrari, hat offiziell 23 Vizeinspektoren sowie 50 Polizeibeamte auf Probe der Staatspolizei begrüßt. Die neuen Kräfte absolvieren ihre Probezeit bei der Quästur Bozen sowie in den Polizeikommissariaten von Meran, Brenner, Brixen und Innichen. Nach Abschluss dieser Phase werden sie ihren Dienst in den jeweiligen Organisationseinheiten aufnehmen.

Im Rahmen eines Treffens hieß Quästor Ferrari die neuen Mitarbeitenden willkommen und betonte die Bedeutung ihrer künftigen Aufgaben im Dienst der Allgemeinheit. Ein Teil der Beamten wird Kollegen ersetzen, die in andere Dienststellen versetzt wurden. Ferrari wünschte den neuen Vizeinspektoren und Agenten einen erfolgreichen beruflichen Weg, geprägt von Rechtsstaatlichkeit, Engagement und Pflichtbewusstsein, den grundlegenden Werten der Staatspolizei.

Die Probezeit stellt einen zentralen Abschnitt der beruflichen Laufbahn dar. Sie ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung, das Sammeln operativer Erfahrung sowie ein vertieftes Kennenlernen der besonderen geografischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Südtirols. Gleichzeitig soll sie zur weiteren Stärkung der Sicherheits- und Kontrolltätigkeiten im Landesgebiet beitragen.

Mit der Zuweisung der neuen Kräfte erhält die Quästur Bozen ebenso wie ihre Kommissariate eine spürbare personelle Verstärkung. Laut Polizei bestätigt dies die anhaltende Aufmerksamkeit des Ministeriums für öffentliche Sicherheit für den Ausbau und die Stabilisierung der Polizeiorgane in Südtirol.

