84 Neuinfektionen – sieben Intensivpatienten

Bozen – In den letzten 24 Stunden sind 915 PCR-Tests untersucht und dabei 50 Neuinfektionen festgestellt worden. Zusätzlich gab es 34 positive Antigentests.

Von 30 Covid-19-Patienten, die im Spital behandelt werden, liegen sieben auf der Intensivstation. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet der Sanitätsbetrieb nicht.

Am meisten Neuansteckungen wurden in der Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen regisitriert.

Bisher (16. Oktober) wurden insgesamt 664.995 Abstriche untersucht, die von 243.831 Personen stammen.

Die Zahlen im Überblick:

PCR-Abstriche:

Untersuchte Abstriche gestern (15. Oktober): 915*

Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 50

Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 51.302

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 664.995

Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 243.831 (+250)

Antigentests:

Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.045.063

Gesamtzahl der positiven Antigentests: 28.439

Durchgeführte Antigentests gestern: 13.816

Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 34

Nasenflügeltests, Stand 15.10.2021: 852.636 Tests gesamt, 1.113 positive Ergebnisse, davon 538 bestätigt, 355 PCR-negativ, 220 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.

Anzahl der positiv Getesteten vom 15.10. nach Altersgruppen:

0-9: 12=14%

10-19: 11=13%

20-29: 13=15%

30-39: 13=15%

40-49: 12=14%

50-59: 9=11%

60-69: 4=5%

70-79: 3=4%

80-89: 7=8%

90-99: 0=0%

Weitere Daten:

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 23

In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 9

Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 7

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1.199 (+0)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1.603

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet 146.231

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 147.834

Geheilte Personen insgesamt: 77.713 (+62)

Daten zur Lage in den Schulen in Südtirol (alle Schultypen und Schulstufen)

Hinweis: Zur gestrigen (15.10.2021) Mitteilung über die Infektionsfälle im Schulbereich hat es eine Korrekturmeldung gegeben: Klassen, die nicht in Quarantäne versetzt worden sind gegeben: 46 anstatt 42

* Hinweis: Die Anzahl der gestern (15.10.) kommunizierten Abstriche wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 664.078 auf 664.080 korrigiert.