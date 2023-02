A22: Fleischlaster umgekippt – Verkehrsbehinderungen auf der Südspur

Atzwang – Auf der Brennerautobahn zwischen Klausen und Bozen auf der Höhe von Atzwang ist es in der Nacht gegen 1.30 Uhr zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang gekommen.

Ein Lkw, der Fleisch geladen hatte, ist umgekippt. Der Fahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Klausen aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich auch um die Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle. Die aufwändigen Bergungsarbeiten des Schwerfahrzeuges werden mit Unterstützung eines Kranfahrzeuges der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt. Die Südspur wurde gesperrt und ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet.

Die Räumungsarbeiten werden noch bis in den späten Vormittag andauern. Das geladene Fleisch muss nämlich unter Begutachtung des Tierärztlichen Dienstes in einen anderen Kühllaser umgeladen werden. Danach wird der umgekippte Lkw mit dem Kran aufgerichtet und geborgen. Bis diese Arbeiten erledigt sind, bleibt die Südspur der Brennerautobahn in dem Bereich gesperrt. Ein Gegenverkehrsbereich wurde eingerichtet.

Ebenso im Einsatz waren das Weiße Kreuz, die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei.