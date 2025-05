Der verbotene Apfel am Gardasee

Von: luk

Gardasee – Die weltberühmte Panoramastraße “Strada della Forra” am Gardasee ist seit Dezember 2023 für den Verkehr infolge eines Hangrutsches und den darauffolgenden Sicherungsmaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Noch vor Ostern 2025 sollte die Straße, die von der Hauptstraße an der Nordwestseite des Gardasees durch eine Schlucht hoch nach Tremosine führt, wieder freigegeben werden. Doch weil in einem Bereich Bewegungen im Felsmassiv festgestellt wurden, kam es nicht dazu. Die lang herbeigesehnte Öffnung der Verbindung, die von Anwohnern und Urlaubern gern befahren wird, musste verschoben werden.

Der Geduldsfaden scheint zumindest bei manchen Fahrradfahrern gerissen zu sein. Sie haben sämtliche Sicherheitsbedenken hinten angestellt und an der Abzweigung der “Strada della Forra” kurzerhand ihr Fahrrad über das hohe Gatter mit den Verbotsschildern gehoben, um die Straße trotzdem zu befahren.

Neulich waren es zwei Fahrradfahrer, die bei dieser Aktion beobachtet wurden. Die Provinz Brescia hat nun in einer Aussendung mit Besorgnis darauf reagiert und dabei eingeräumt, dass dies immer wieder vorkomme. Sie spricht von leichtsinnigem und verantwortungslosem Verhalten einiger Radfahrer, die trotz geltender Sperrung regelmäßig die Absperrungen der Strada della Forra bei Tremosine überwinden. Die Provinz vor den damit verbundenen Gefahren. Die Straße sei nicht umsonst gesperrt worden:

Die damalige Sperrung wurde zum Schutz von Autofahrern und Wanderern verfügt – und diese Notwendigkeit besteht weiterhin. Das Durchfahrtsverbot auf der Provinzstraße SP38, das auch deutlich an den Absperrungen angeschlagen ist, wurde durch eine entsprechende Anordnung der Straßenbauabteilung der Provinz geregelt. Diese bleibt in Kraft, bis die öffentliche Sicherheit wieder vollständig gewährleistet ist. Aus denselben Sicherheitsgründen gilt weiterhin auch die Verordnung der Gemeinde Tremosine, die das Befahren, Baden sowie die Ausübung von Wassersportarten – einschließlich Tauchen und Angeln – im darunterliegenden Seebereich verbietet. Die Missachtung dieser Vorschriften kann schwerwiegende Folgen haben.

Indes wird die Stabilität der betroffenen Zone weiterhin durch von der Provinz beauftragte Geologen überwacht, mithilfe eigens installierter Sensoren.