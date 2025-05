Von: First Avenue

Wenn im Mai die Sonne die Plätze Südtirols wärmt und die Tage wieder länger werden, beginnt die ideale Zeit für den SpeckAperitivo: Spring Edition. Immer donnerstags vom 1. bis 29. Mai – verwandeln sich vier ausgewählte Lokale in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck in Orte des Genusses. Serviert werden erfrischende Aperitifs und kreative Häppchen mit Südtiroler Speck g.g.A. – regional, handwerklich, besonders.

Südtiroler Speck g.g.A. ist das Ergebnis gelebter Tradition. Er entsteht nach einem einfachen Prinzip: wenig Salz, eine feine Gewürzmischung, leichter Rauch und viel frische Bergluft. Durch monatelanges Reifen entwickelt er seinen typischen Charakter – würzig im Geschmack, zart im Biss und unverkennbar in der Qualität. Hinter jedem Stück Speck stehen Menschen, die ihr Handwerk verstehen und bewusst auf regionale Herkunft achten.

Der SpeckAperitivo macht daraus ein Erlebnis. In entspannter Atmosphäre kombinieren die Gastgeber:innen ihren Südtiroler Speck g.g.A. mit raffiniertem Fingerfood, frischen Ideen und ausgesuchten Getränken. Trocken ausgebaute Weißweine aus Südtirol, perlender Sekt oder ein feinherbes Bier heben die Aromen noch einmal auf ein neues Niveau.

In Bozen lädt dich die Bar Campo Franz ein, in Meran die CITY.VINOTHEK der Kellerei Meran. In Brixen bist du in der Viertel Bar richtig und in Bruneck im Cosmo Restaurant Bar. Vier Lokale, die für Qualität, Kreativität und Herzlichkeit stehen.

Ob draußen unter freiem Himmel oder drinnen im gemütlichen Ambiente – der SpeckAperitivo bringt Südtirols Genusskultur auf den Punkt. Du schmeckst das Land, du spürst die Stimmung. Ideal, um den Tag stilvoll ausklingen zu lassen – gemeinsam mit Freund:innen oder auch allein bei einem besonderen Moment.