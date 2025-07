Mit 88 im Höhenrausch: Pfalzner Seniorin gleitet zum achten Mal durch die Luft

Von: mk

Pfalzen – Heute war es wieder soweit! Marianne Rigo aus Pfalzen, die am 7. April ihr 88. Lebensjahr begonnen hat, wird nicht müde vom Fliegen mit dem Gleitschirm. Mittlerweile handelt es sich ihren achten Flug.

Es war Ihr auch dieses Mal ein großes Anliegen wieder einen Geistlichen für das Gleitschirmfliegen zu begeistern. Diesmal nahm die rüstige Seniorin den aus dem Kongo stammenden Priester Menanga Yves Kizito (Pfarrei St. Lorenzen) mit in die Luft.

Auch den Priester konnte sie mit dieser für ihn neuen Erfahrung begeistern, er war sichtlich überwältigt. Ihre Kinder und Verwandten unterstützen Mariannes Leidenschaft sehr und sagen es ist toll Sie so glücklich und zufrieden zu sehen.

„Wir hoffen, dass die Marianne noch lange gesund und so fit bleibt, denn wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr mit dir in die Lüfte zu steigen, denn dies ist mittlerweile Tradition seitdem sie 80 Jahre alt geworden ist!“ sagt Chris Niederkofler von Tandemflights Kronplatz. „Denn so viel Mut und Lebensfreude mit 88 ist einfach nur bewundernswert!“