Abkühlung ab Mittwoch im Westen Europas erwartet

Von: APA/AFP/dpa

Nach einer mehrtägigen extremen Hitzewelle wird im Westen Europas von Mittwoch an allmählich Abkühlung erwartet. “Unsere jüngsten Vorhersagen bestätigen die Ankunft von Abkühlung am Mittwoch von Westen aus”, teilte der französische Wetterdienst mit. Am späten Mittwoch sowie am Donnerstag könne es starke Gewitter im Osten Frankreichs an der Grenze zu Deutschland geben, hieß es weiter.

Für Donnerstag würden in Paris 28 Grad erwartet, nachdem die französische Hauptstadt am Dienstag unter Temperaturen von 40 Grad geächzt hatte. In Deutschland wird am Mittwoch der heißeste Tag des Jahres erwartet. In Frankfurt am Main wird etwa mit Temperaturen von 40 Grad Celsius gerechnet. Am Donnerstag soll die Hitze dort dann aber merklich nachlassen und es werden 27 Grad erwartet. Spanien und Italien müssen hingegen womöglich bis zum Wochenende auf einen leichten Temperaturrückgang warten.

Heißester Juni in Frankreich

Derzeit ächzen weite Teile Europas unter einer Hitzewelle. Frankreich erlebte nach Angaben des Wetterdiensts am Montag den heißesten Junitag seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947. Ähnliche Rekorde wurden am Dienstag in Portugal und den Niederlanden erreicht.

Auch in Italien hatte das Gesundheitsministerium für mehrere Städte die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen – darunter Rom, Mailand, Bologna und Florenz. In Spanien fielen in den vergangenen Tagen gleich mehrere Hitzerekorde. Am Samstag war in der südspanischen Stadt El Granado an der Grenze zu Portugal mit 46 Grad ein neuer nationaler Hitzerekord für einen Juni-Tag registriert worden. In der katalanischen Touristenmetropole Barcelona am Mittelmeer gab es am Montag einen lokalen Temperaturrekord von 37,6 Grad für einen Tag im Juni. Mit 38 Grad wurden zudem auch regional in Kärnten in Österreich neue Temperaturrekorde aufgestellt.