Aggressiver Mann belästigt Busfahrgäste und attackiert Polizisten

Von: luk

Bozen – Aufregung an der Haltestelle: Die Staatspolizei hat gestern einen 42-jährigen mehrfach vorbestraften Bozner festgenommen, der an einer Bushaltestelle in der Lorenz-Böhler-Straße Fahrgäste belästigte und sich anschließend gewaltsam gegen die Beamten wehrte.

Am Nachmittag erreichte die Quästur ein Notruf über einen Mann, der sich in einem aggressiven Zustand befand und Fahrgäste störte. Eine Streife der Staatspolizei traf den Verdächtigen an der Haltestelle an und versuchte, ihn zu beruhigen. Der Mann verweigerte jedoch die Ausweiskontrolle und widersetzte sich der Aufforderung, zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache mitzukommen. Plötzlich ging er auf die Exekutivbeamten los, stieß sie gewaltsam zurück und traf sie mit Faustschlägen.

Auch in der Quästur verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und versuchte, sich den erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu entziehen. Dabei stürzte ein Polizist zu Boden, konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen eines Kollegen geschützt werden. Schließlich wurde der Mann überwältigt und mit Handschellen fixiert.

Der 42-Jährige wurde wegen Gewalt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft hat ein Schnellverfahren angesetzt.

Angesichts der Schwere des Vorfalls verhängte Quästor Paolo Sartori eine Präventivmaßnahme zur öffentlichen Sicherheit, wie sie im Antimafia-Gesetzbuch vorgesehen ist.