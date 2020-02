Algund: Waschmaschine in Flammen

Algund – In einem Mehrfamilienhaus in Algund ist am Sonntag kurz nach Mittag ein Feuer ausgebrochen.

Im Badezimmer einer Wohnung geriet die Waschmaschine aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Wie Alto Adige online berichtet, war die Freiwillige Feuerwehr von Algund im Einsatz. Sieben Personen wurden evakuiert. Zwei davon erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden vom Weißen Kreuz behandelt.

Die Waschmaschine sowie weitere Badmöbel wurden von den Wehrleuten ins Freie getragen. Die Schäden in der betreffenden Wohnung sind erheblich.