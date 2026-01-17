Aktuelle Seite: Home > Chronik > Alko-Lenker prallt gegen geparkten Pkw
Nächtlicher Unfall in Meran

Alko-Lenker prallt gegen geparkten Pkw

Samstag, 17. Januar 2026 | 08:11 Uhr
9a858b4f-9733-4529-a546-ab6b77d60ed2
Ortspolizei Meran
Schriftgröße

Von: mk

Meran – In der Gampenstraße in Meran hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein alkoholisierter Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen geparkten Pkw geprallt.

Der Unfall hat sich gegen 19.30 Uhr ereignet. Ein Mann pakistanischer Herkunft verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und rammte ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an den Fahrzeugen schwerer Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Aufmerksame Passanten hielten am Unfallort an und verständigten die Meraner Ortspolizei. Während der Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Eine Test zufolge hatte er rund 2,8 Promille im Blut.

Dem Mann wurde sein Führerschein entzogen. Außerdem kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Dass er in diesem Zustand einen Unfall verursacht hat, gilt als Erschwernisgrund, der das Strafmaß aller Voraussicht erhöhen dürfte.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
82
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
59
40 Stunden und nicht mehr
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
56
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
56
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
45
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 