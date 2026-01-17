Alko-Lenker prallt gegen geparkten Pkw

Von: mk

Meran – In der Gampenstraße in Meran hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein alkoholisierter Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen geparkten Pkw geprallt.

Der Unfall hat sich gegen 19.30 Uhr ereignet. Ein Mann pakistanischer Herkunft verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und rammte ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an den Fahrzeugen schwerer Sachschaden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Aufmerksame Passanten hielten am Unfallort an und verständigten die Meraner Ortspolizei. Während der Unfallerhebungen stellte sich heraus, dass der Lenker unter Alkoholeinfluss stand. Eine Test zufolge hatte er rund 2,8 Promille im Blut.

Dem Mann wurde sein Führerschein entzogen. Außerdem kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Dass er in diesem Zustand einen Unfall verursacht hat, gilt als Erschwernisgrund, der das Strafmaß aller Voraussicht erhöhen dürfte.