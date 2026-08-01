Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell

Von: Matthias Knapp
Martell – Entsetzen und Unverständnis haben Randalierer im alpinen Gelände im Martelltal hervorgerufen: Mitte Juni wurden auf mehreren Dreitausendern vorsätzliche Beschädigungen festgestellt. Der lokale Ableger des Alpenvereins hat die Zwischenfälle öffentlich bekanntgemacht und verurteilt den respektlosen Umgang mit alpinen Traditionen scharf.
Gleich auf zwei markanten Gipfeln wurden Schäden angerichtet: Sowohl auf der Vorderen Rotspitz (3.033 m) als auch auf der Orgelspitz wurden die Metallkassetten der Gipfelbücher gewaltsam herausgerissen. Auf der Orgelspitz haben Unbekannte zudem zwei imposante Steinmännchen komplett eingerissen.
Einen weiteren Vorfall meldete die Nachbarsektion AVS Latsch: Vom Gipfel des Hasenöhrls entwendeten Unbekannte einen Jubiläumskranz.
Was auf den ersten Blick wie ein ärgerlicher Streich wirken mag, hat für die Bergwelt und die Rettungskräfte ernste Konsequenzen.
Wörtlich schreibt die AVS-Sektion Martell auf Facebook:
Steinmännchen, Gipfelkreuze und Gipfelbücher sind Teil unserer alpinen Kultur und Bergtradition. Steinmännchen dienen seit Jahrhunderten als einfache Orientierungshilfen und gehörten zu den ersten Wegmarkierungen in den Alpen. Gipfelbücher ermöglichen es uns Bergsteigern, unseren Gipfelerfolg festzuhalten. Zudem sind die Einträge ein wertvolles Hilfsmittel für die Bergrettung, da sie bei Suchaktionen wichtige Hinweise auf begangene Touren liefern können. Auf den Bergen in Martell stehen 23 Gipfelkreuze, als Ausdruck der Verbundenheit mit unseren Bergen und unserem Glauben. Das Letzte haben wir erst vor kurzem am 19. Juli 2026 auf der Mutspitze eingesegnet.
Einzelnen Zeitgenossen scheint inzwischen der Respekt vor unseren alpinen Traditionen zu fehlen. So wurden etwa Mitte Juni auf der Vorderen Rotspitze (3.033 m) und auf der Orgelspitze/Laaserspitze (3.305 m) beinahe zeitgleich die Gipfelbuchboxen samt Gipfelbüchern mutwillig zerstört. Auf der Orgelspitze wurden zudem die beiden großen Steinmännchen, die dort immer schon gestanden sind und vom Tal aus gut sichtbar waren, umgestoßen und auch zerstört. Die Kollegen vom AVS Latsch melden, dass am Hasenöhrl der Jubiläumskranz entwendet worden ist. Schade und sehr traurig. Für zweckdienliche Hinweise sind wir dankbar.
Unsere beiden Hüttenwarte Christian und Wolfgang haben in den letzten Tagen gemeinsam mit ihren Begleitern wieder neue Gipfelbuchboxen samt neuen Gipfelbüchern auf der Rotspitze und der Orgelspitze montiert. Ein großes Dankeschön an sie für ihren Einsatz.
Der Alpenverein Martell wünscht allen weiterhin schöne Bergtouren und viel Freude mit den Gipfelbüchern.
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