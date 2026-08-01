Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell

Von: Matthias Knapp

Martell – Entsetzen und Unverständnis haben Randalierer im alpinen Gelände im Martelltal hervorgerufen: Mitte Juni wurden auf mehreren Dreitausendern vorsätzliche Beschädigungen festgestellt. Der lokale Ableger des Alpenvereins hat die Zwischenfälle öffentlich bekanntgemacht und verurteilt den respektlosen Umgang mit alpinen Traditionen scharf.

Gleich auf zwei markanten Gipfeln wurden Schäden angerichtet: Sowohl auf der Vorderen Rotspitz (3.033 m) als auch auf der Orgelspitz wurden die Metallkassetten der Gipfelbücher gewaltsam herausgerissen. Auf der Orgelspitz haben Unbekannte zudem zwei imposante Steinmännchen komplett eingerissen.

Einen weiteren Vorfall meldete die Nachbarsektion AVS Latsch: Vom Gipfel des Hasenöhrls entwendeten Unbekannte einen Jubiläumskranz.

Was auf den ersten Blick wie ein ärgerlicher Streich wirken mag, hat für die Bergwelt und die Rettungskräfte ernste Konsequenzen.

Wörtlich schreibt die AVS-Sektion Martell auf Facebook: