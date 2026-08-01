Aktuelle Seite: Home > Chronik > Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Wieder Vandalismus in den Bergen

Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell

Samstag, 01. August 2026 | 12:12 Uhr
759676829_1691270175442361_1070076578147145185_n
Facebook/AVS Martell
Schriftgröße

Von: Matthias Knapp

Martell – Entsetzen und Unverständnis haben Randalierer im alpinen Gelände im Martelltal hervorgerufen: Mitte Juni wurden auf mehreren Dreitausendern vorsätzliche Beschädigungen festgestellt. Der lokale Ableger des Alpenvereins hat die Zwischenfälle öffentlich bekanntgemacht und verurteilt den respektlosen Umgang mit alpinen Traditionen scharf.

Gleich auf zwei markanten Gipfeln wurden Schäden angerichtet: Sowohl auf der Vorderen Rotspitz (3.033 m) als auch auf der Orgelspitz wurden die Metallkassetten der Gipfelbücher gewaltsam herausgerissen. Auf der Orgelspitz haben Unbekannte zudem zwei imposante Steinmännchen komplett eingerissen.

Einen weiteren Vorfall meldete die Nachbarsektion AVS Latsch: Vom Gipfel des Hasenöhrls entwendeten Unbekannte einen Jubiläumskranz.

Was auf den ersten Blick wie ein ärgerlicher Streich wirken mag, hat für die Bergwelt und die Rettungskräfte ernste Konsequenzen.

Wörtlich schreibt die AVS-Sektion Martell auf Facebook:

Steinmännchen, Gipfelkreuze und Gipfelbücher sind Teil unserer alpinen Kultur und Bergtradition. Steinmännchen dienen seit Jahrhunderten als einfache Orientierungshilfen und gehörten zu den ersten Wegmarkierungen in den Alpen. Gipfelbücher ermöglichen es uns Bergsteigern, unseren Gipfelerfolg festzuhalten. Zudem sind die Einträge ein wertvolles Hilfsmittel für die Bergrettung, da sie bei Suchaktionen wichtige Hinweise auf begangene Touren liefern können. Auf den Bergen in Martell stehen 23 Gipfelkreuze, als Ausdruck der Verbundenheit mit unseren Bergen und unserem Glauben. Das Letzte haben wir erst vor kurzem am 19. Juli 2026 auf der Mutspitze eingesegnet.

Einzelnen Zeitgenossen scheint inzwischen der Respekt vor unseren alpinen Traditionen zu fehlen. So wurden etwa Mitte Juni auf der Vorderen Rotspitze (3.033 m) und auf der Orgelspitze/Laaserspitze (3.305 m) beinahe zeitgleich die Gipfelbuchboxen samt Gipfelbüchern mutwillig zerstört. Auf der Orgelspitze wurden zudem die beiden großen Steinmännchen, die dort immer schon gestanden sind und vom Tal aus gut sichtbar waren, umgestoßen und auch zerstört. Die Kollegen vom AVS Latsch melden, dass am Hasenöhrl der Jubiläumskranz entwendet worden ist. Schade und sehr traurig. Für zweckdienliche Hinweise sind wir dankbar.

Unsere beiden Hüttenwarte Christian und Wolfgang haben in den letzten Tagen gemeinsam mit ihren Begleitern wieder neue Gipfelbuchboxen samt neuen Gipfelbüchern auf der Rotspitze und der Orgelspitze montiert. Ein großes Dankeschön an sie für ihren Einsatz.

Der Alpenverein Martell wünscht allen weiterhin schöne Bergtouren und viel Freude mit den Gipfelbüchern.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
54
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
46
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
32
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
27
Kein Tofu auf der Alm?
Juli mit hohen Temperaturen und wenig Regen ­- kein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
22
Juli mit hohen Temperaturen und wenig Regen ­- kein Ende der Hitzewelle in Sicht
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 