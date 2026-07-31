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2 Grad Celsius über langjährigem Durchschnitt

Juli mit hohen Temperaturen und wenig Regen ­- kein Ende der Hitzewelle in Sicht

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:00 Uhr
PrissianEtschtal-FotoMartinGeier
LPA/Martin Geier
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Von: Matthias Knapp

Bozen – “Im heurigen Juli lagen die Temperaturen um rund 2 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt”, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen: “Mitte des Monats gab es die dritte Hitzewelle des Jahres, und nach einer kurzen leichten Abkühlung begann jetzt Ende des Monats bereits die vierte und zugleich stärkste Hitzewelle, die uns nun bis in den August hinein begleitet.”

Höchste und tiefste Temperatur

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 30. Juli mit 38,9 Grad in Bozen gemessen. Am kühlsten war es am 24. Juli mit 2,6 Grad in Sexten.

Niederschläge

“Im Unterschied zum Juni hat es im Juli relativ wenig geregnet: Während es im Etschtal nur halb so viel geregnet hat wie üblich, fielen im restlichen Land sogar nur 30 Prozent der normalen Mengen”, fasst Meteorologe Peterlin zusammen.

Wie geht es weiter?

“Am Wochenende gehen die Temperaturen zwar leicht zurück, mit rund 35 Grad bleibt es aber ausgesprochen heiß, und ein Ende der Hitzewelle ist momentan auch weiterhin nicht in Sicht”, blickt Meteorologe Peterlin voraus.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.

Laufend aktualisierter Wetterbericht

Informationen über die Wetterlage und die weitere Entwicklung gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol.

Bezirk: Bozen

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