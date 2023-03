Angekündigter Regen nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein

Bozen – Nach 55 Tagen Trockenheit in einem Großteil Südtirols meldet sich der Niederschlag zurück. Allerdings ist die Unterbrechung nur kurzzeitig. Die Landwirtschaft muss sich also weiter Sorgen machen.

Am Montag soll es in der Nacht im Süden zu den ersten Regenfällen kommen und auch am morgigen Dienstag bleibt der Himmel tief bewölkt.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.700 Metern, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Von Osten her klingen die Niederschläge dann langsam wieder ab.

Der Regen und der Schnee werden allerdings nicht ausreichen, um Seen und Speicherbecken wieder zu füllen. Die Wassermenge in der Etsch liegt 30 Prozent unter dem für diese Jahreszeit typischen Durchschnittswert.