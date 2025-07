Waghalsiges Manöver: Fahranfänger will Carabinieri in den Dolomiten überlisten

Von: mk

Corvara – Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Carabinieri der Kompanie Bruneck. Bei verstärkten Kontrollen auf den Bergpässen in den Dolomiten, insbesondere im Gadertal, haben sie mehreren Verkehrssündern das Handwerk gelegt. Die Kontrollen, die rund um die Uhr stattfanden, dienten nicht nur der Sicherheit im Straßenverkehr, sondern auch der Prävention von Fahrraddiebstählen im Vorfeld des bekannten Radsportevents “Maratona dles Dolomites”. Ein besonders gravierender Fall ereignete sich in Corvara, wo die Carabinieri einen 21-Jährigen aus Abtei wegen Trunkenheit am Steuer zur Anzeige brachten.

Der Fahranfänger, der seinen Führerschein noch nicht lange besaß, wurde mit einem Alkoholwert von rund 0,6 Promille erwischt – ein Wert, der deutlich über den für Fahranfänger geltenden Limits liegt. Besonders brisant: Der junge Mann ignorierte ein Stopp der Carabinieri am Grödner Joch und versuchte zu fliehen.

Die Carabinieri von Corvara und St. Ulrich konnten ihn jedoch im Ortszentrum von Wolkenstein in Gröden aufhalten. Neben dem Führerscheinentzug erwarten den jungen Fahrer nun empfindliche Strafen wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, darunter wegen Geisterfahrt und Missachtung der Anordnung vonseiten der Ordnungskräfte, anzuhalten.

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle in der Nacht wurde außerdem ein 29-Jähriger aus Sexten zur Anzeige gebracht, weil er sich einem Alkoholtest verweigerte. Der junge Mann, der in seinem Pkw aufgehalten worden war, weigerte sich wiederholt, dem Ersuchen der Beamten nachzukommen. Ihm wurde umgehend sein Führerschein entzogen. Nun muss sich die Gerichtsbarkeit mit dem Fall befassen.

Breites Spektrum an Verkehrsdelikten auf den Passstraßen

Auch abseits dieser Vorfälle standen die Motorradstreifen der Carabinieri von Corvara auf den Dolomitenpässen im Einsatz. Bei gezielten Kontrollen wurden 37 Fahrzeuge, darunter 14 Motorräder, überprüft. Die Bilanz dieser Kontrollen: 20 weitere Verkehrsstrafen, 48 abgezogene Führerscheinpunkte und zwei zusätzliche Führerscheinentzüge. Zu den häufigsten Verstößen zählten:

· Mängel an der Fahrzeugausrüstung

· Fahren ohne gültige Fahrzeugrevision

· Fahrten entgegen der Fahrtrichtung

· Gefährliche oder verbotene Überholmanöver

· Überholen unter eingeschränkter Sicht oder in Gefahrenbereichen

· Verstoß gegen die Pflicht zur Vorlage von Dokumenten

· Fahren trotz behördlicher Stilllegung des Fahrzeugs

Die Carabinieri kündigen an, ihre verstärkten Kontrollen auf den Bergpässen fortzusetzen.