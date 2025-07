KÃ¤lteeinbruch im Hochsommer: Schnee am Stilfser Joch

Von: luk

Bozen – Der Sommer macht wie angekündigt zumindest kurz Pause. Nach wochenlanger Hitze mit tropischen Nächten und Höchstwerten bis zu 37 Grad hat eine markante Kaltfront Südtirol über Nacht abgekühlt. Es gibt weiße Bergspitzen, zweistellige Temperaturstürze und frische Luft selbst im Tal.

Auf der Schöntaufspitze bei Sulden auf 3.400 Metern wurden am Mittwochmorgen minus vier Grad gemessen. Am Stilfser Joch (2.757 m) präsentierte sich die Passhöhe am Morgen komplett weiß. Neuschnee gab es bis auf 2.400 Meter herab.

Auch am Schnalstaler Gletscher auf über 3.000 Metern gab es ein weißes Erwachen: Auf der Bergstation der Schnalstaler Gletscherbahnen musste Schnee geräumt werden und die Bänke auf der Terrasse am Hotel Grawand waren ebenfalls weiß eingepackt.

In Bozen sank die Temperatur auf frische 14 Grad, was nach den vielen Tropennächten einer Erlösung gleichkommt. Tagsüber bleibt es heute vergleichsweise kühl: Maximal 26 Grad sind laut dem Landeswetterdienst möglich.

Guten Morgen. Der Kälteeinbruch ist vollzogen, die Berggipfel sind angezuckert. Über Nacht hat es bis auf 2400 m geschneit, die höchsten Wetterstationen messen erstmals seit Wochen Minusgrade (Schöntaufspitze 3400 m -4°). Heute auch im Tal der kühlste Tag der Woche mit max 26°. pic.twitter.com/p1O4JDuUky — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) July 8, 2025

Eine neue Hitzewelle ist laut aktuellen Prognosen derzeit nicht in Sicht. Schon am Donnerstag soll es aber wieder wärmer werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad.

Die Wetterlage sorgte auch für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Südtirol und im Trentino: Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und überflutete Keller beschäftigten die Einsatzkräfte über Nacht. Besonders im Norden bleibt das Wetter entlang des Alpenhauptkamms vorerst wechselhaft, in manchen Tälern weht zudem starker Föhnwind.