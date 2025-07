Heftige Unwetter am Gardasee treiben Urlauber in die Flucht – VIDEO

Von: mk

Lazise – Am Sonntagabend hat ein Gewittersturm am Gardasee für turbulente Szenen gesorgt. Innerhalb weniger Minuten zogen sich über Lazise dunkle Wolken zusammen, die sich wie eine Walze vom See in Richtung Uferpromenade schoben. Auch in Limone auf der gegenüberliegenden Uferseite des Gardasee kam es zu heftigen Unwettern, wie man im Video sieht.

Urlauber, die kurz zuvor noch in Cafés saßen oder den See entlang spazierten, ergriffen in Lazise hektisch die Flucht. Angekündigt waren Sturm, Starkregen und Hagel.

Betreiber von Cafés und Restaurants versuchten, verzweifelt vor allem den Außenbereich ihrer Lokale sturmfest zu sichern, während heftige Windböen aufkamen.

Dem Unwetter war eine schwülheiße Strömung vorausgegangen, die für brütende Hitze gesorgt hat. Zwischen Mailand und dem Gardasee hat es zahlreiche Sturmschäden gegeben. Auch am heutigen Dienstag sind weitere Schauer möglich.