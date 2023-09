Angst vor Carabinieri: Drogen in Bar-WC hinterlassen

Sterzing/Franzensfeste – Im Südtiroler Wipptal haben die Carabinieri gemeinsam mit der Hundesuchstaffel der Finanzpolizei Bozen am vergangenen Wochenende den Kontrolldruck massiv verschärft. An Bahnhöfen, der Mautstation in Sterzing und anderen Routen waren die Exekutivbeamten präsent. Zahlreiche Fahrzeuge und Personen wurden überprüft.

Schließlich wurden die Fahnder gemeinsam mit den Spürhunden Escot und Eaton in einer bekannten Bar in Franzensfeste fündig. Im WC des Lokals wurde eine Zigarettenpackung mit fünf Joints darin gefunden. Der Besitzer entledigte sich der heißen Ware wohl, als die Ordnungshüter vorstellig wurden.

Fünf Gramm Marihuana wurden auch beim Bahnhof Sterzing im Besitz eines jungen Mannes gefunden. Er wurde als Drogenkonsument gemeldet.

Die Kontrollen der Carabinieri werden in den nächsten Wochen fortgeführt.