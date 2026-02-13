Aktuelle Seite: Home > Chronik > Antholz: Feuerwehren im Dauereinsatz zwischen Routine und Notfall
Wehrleute mussten auch zu mehreren technischen Hilfeleistungen ausrücken

Antholz: Feuerwehren im Dauereinsatz zwischen Routine und Notfall

Freitag, 13. Februar 2026 | 22:55 Uhr
633988408_1380823557410259_980771819370564634_n
Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol


Von: ka

Rasen/Antholz – Die Winterspiele fordern die Einsatzkräfte in Antholz derzeit an allen Fronten. Neben den geplanten Sicherheitsdiensten mussten die Feuerwehrleute am heutigen Tag zusätzlich zu mehreren technischen Hilfeleistungen ausrücken.

Der laufende Betrieb der Winterspiele hält die Feuerwehren der Gemeinde in Atem. Während ein Großteil der Mannschaften in der bewährten Abwicklung der Verkehrs- und Parkplatzdienste gebunden ist, sorgten die winterlichen Verhältnisse und technische Defekte für ein erhöhtes Einsatzaufkommen abseits des Protokolls. Bergungen und Umweltschutz stehen dabei im Fokus.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Zusätzlich zum Regeldienst mussten die Einsatzkräfte heute folgende Vorfälle bewältigen:

Fahrzeugbergungen: Viermal rutschten Fahrzeuge auf den winterlichen Straßenabschnitten fest oder von der Fahrbahn und mussten fachgerecht geborgen werden.

Technischer Einsatz (Ölaustritt): Bei einem LKW kam es zu einem massiven Ölverlust. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten die Betriebsmittel gebunden und eine Gefährdung der Umwelt sowie der rutschigen Fahrbahn minimiert werden.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Parallel dazu lief der umfassende Ordnungs- und Verkehrsdienst rund um das Veranstaltungsgelände in gewohnt strukturierter Form weiter.

Dank laufender Lagebriefings und einer engen Abstimmung zwischen den verschiedenen Einheiten konnten alle Einsätze ohne größere Verkehrsbehinderungen oder Zwischenfälle abgearbeitet werden.

Facebook/Landesfeuerwehrverband Südtirol

Die Führungskräfte zogen eine positive Bilanz und sprachen den ehrenamtlichen Mitgliedern ihren Dank aus. Ihr unermüdlicher Einsatz – sowohl bei den geplanten Schichten als auch bei den spontanen Notfällen – war die Grundlage für die Sicherheit während der sportlichen Großveranstaltung.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
