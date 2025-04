April war in Südtirol überdurchschnittlich mild

Von: luk

Bozen – “Wie die vergangenen Monate war auch der Monat April überdurchschnittlich mild, die Temperaturen lagen südtirolweit um eineinhalb bis zwei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt des Vergleichszeitraums der Jahre 1991 bis 2020”, fasst Meteorologe Dieter Peterlin vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen.

Höchste und niedrigste Temperatur des Monats

Die höchste Temperatur des Monats wird am 30. April im Etschtal gemessen mit über 27 Grad Celsius. Am kältesten war es am Morgen des 7. April in Welsberg mit minus 5,5 Grad Celsius.

Niederschläge

Geregnet hat es vor allem in der zweiten Monatshälfte recht häufig, die Niederschlagsmengen lagen aber nahe an den Durchschnittwerten.

Wie geht es weiter?

Der Mai beginnt mit Sonnenschein von früh bis spät, blicken die Landesmeteorologen voraus: Am Nachmittag entstehen nur ein paar flache Quellwolken, die Temperaturen steigen noch weiter an. Ähnlich verläuft der 2. Mai mit sehr viel Sonnenschein und stabilen Verhältnissen. Am 3. Mai mischen ein paar Wolken mit, die Wahrscheinlichkeit von lokalen gewittrigen Regenschauern steigt etwas an. Am Sonntag, 4. Mai, wechseln Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist etwas erhöht.

Daten der 95 Wetterstationen in Echtzeit

Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg.

Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst.

Vergleich durch Klimadiagramme

Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach können den Klimadiagrammen entnommen werden: Diese Klimadiagramme werden auf der Internetseite des Landes täglich aktualisiert und vergleichen die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt.

Laufend aktualisierter Wetterbericht

Informationen über die Wetterlage und die weitere Entwicklung gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol auf der Internetseite des Landes Südtirol.