Arbeiten am Grießer Platz

Bozen – Die Arbeiten zur Sanierung der Infrastruktur in der Bozner Fagenstraße wurden dieses Jahr zwischen dem 19. Juni und dem 4. September durchgeführt. Bei den Arbeiten wurden kritische Stellen mit dem bestehenden Weißwassernetz zwischen der Fagenstraße und der Vittorio-Veneto-Straße festgestellt. Daher waren zusätzliche Arbeiten notwendig, um die Verbindung wiederherzustellen. Diese wurden in Absprache mit der Gemeinde Bozen geplant und erforderten eine Verlängerung der Arbeiten auf dem Grießer Platz bis Mitte Oktober, ohne jedoch den Gegenverkehr und den Zugang zu Privatgrundstücken einzuschränken. Das beauftragte Unternehmen ist bestrebt, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Die SEAB AG entschuldigt sich nochmals für die Unannehmlichkeiten, die durch die Arbeiten entstehen und leider nicht zu verhindern sind und bittet die Anrainer um Verständnis und etwas Geduld.