Auch Feuerwehren in Südtirol erinnern an Terroanschläge am 11. September 2001

Bozen/New York City – Der 11. September 2001 ist wohl eines der entscheidendsten Terroranschläge im 21. Jahrhundert gewesen. Zahlreiche Einsatzkräfte – darunter auch viele Feuerwehrleute – verloren ihr Leben bei dem Versuch, Menschen aus den Trümmern in New York City zu retten. Auch die Freiwilligen Feuerwehren in Südtirol erinnern an die dramatischen Momente.

Heute vor 23 Jahren raste um 8.46 Uhr das erste Flugzeug der American Airlines in den Nordturm des World Trade Centers, um 9.03 Uhr stieß das zweite Flugzeug in den Südturm.

Fast 3.000 Menschen, darunter 343 Feuerwehrleute des Fire Department New York (FDNY), verloren bei den Terroranschlägen in New York ihr Leben; viele hundert sind bis heute den Folge-Krankheiten erlegen.

„Wir möchten an alle Feuerwehrleute und Rettungskräfte erinnern und Gedenken, die an diesem Tag ausgerückt sind und im Einsatz ihr Leben verloren haben“, erklärt der Landesfeuerwehrverband.

Die Anschläge werden mitunter als Zäsur in der Geschichte der Auseinandersetzung zwischen der westlichen und der arabischen Welt gedeutet.