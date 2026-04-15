Auf den Pardelwiesen in Vahrn: Zukunftsweisendes Wohnviertel in Planung

Von: luk

Vahrn – Für die Neugestaltung des Areals der ehemaligen Verdone-Kaserne hat die Gemeinde Vahrn einen Planungswettbewerb ausgeschrieben. Auf dem Gelände mit dem Flurnamen Pardelwiesen soll ein neues Wohnviertel entstehen, das Räume für alle Generationen und Bedürfnisse bieten soll. Bei einem Lokalaugenschein haben der Landesrat für Raumentwicklung Peter Brunner und Bürgermeister Andreas Schatzer vor kurzem das Areal besichtigt.

“Bei der Neugestaltung des ehemaligen Kasernen-Areals sollen ökologische Qualität, Energieeffizienz und nachhaltige Ressourcen im Mittelpunkt stehen”, betonte Landesrat Peter Brunner. “Ziel ist es, ein lebendiges und lebenswertes Quartier zu schaffen.”

“Das neue Viertel versteht sich als Modell für nachhaltige Ortsentwicklung”, meinte dazu Bürgermeister Andreas Schatzer. Inklusive Wohngebäude sollen das Gemeinschaftsgefühl und die soziale Interaktion fördern und eine kompakte Bauweise den Flächenverbrauch minimieren, so Schatzer.

Das Siegerprojekt des Planungswettbewerbs wurde vom Architekturbüro Roland Baldi in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Ingena und mit Heiner Schweigkofler (Immobilienökonomie) ausgearbeitet. Das neue Quartier wird von einem breiten Waldstreifen im Westen umrahmt, der die grüne Lunge des Viertels bilden soll. Im Zentrum ist ein autofreier Verbindungsweg für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger vorgesehen, der vom Ortszentrum in Vahrn bis zur Sportzone im Süden führt. Entlang dieser Achse gruppieren sich Wohnräume und öffentliche Einrichtungen um großzügige Freiräume. Dabei sollen energieeffiziente Holzbauten, Dachbegrünungen und Solar- und Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommen.

Drei Gebäude der alten Kaserne werden erhalten und durch öffentliche Einrichtungen aufgewertet. Das natürliche Gefälle des Geländes wird gezielt genutzt und ein nachhaltiges Wassermanagement umgesetzt. Parkplätze sind dezentral angeordnet und die Wege zum öffentlichen Nahverkehr kürzer gehalten als zum Auto. Es sind Fahrradstellplätze, E-Bike-Ladestationen und Bike-Sharing vorgesehen.

Das Areal der ehemaligen Verdone-Kaserne in Vahrn ist rund 4,5 Hektar groß und ist im Zuge der Umsetzung der Rahmenabkommen zwischen Land Südtirol und dem Verteidigungsministerium 2018 an das Land übertragen worden. Die Bauleitplanänderung und der Durchführungsplan sollen von der Gemeinde noch 2026 ausgearbeitet werden. Parallel dazu ist vorgesehen, dass das Land das Areal schrittweise an die Gemeinde überträgt.